撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-08 17:19

ROG Phone 5 Ultimate 香港上市實試｜ASUS 2021 年度的電競手機 ROG Phone 5 系列，在 4 月時正式發表，當中最頂級的 ROG Phone 5 Ultimate 原訂在 4 月下旬上市，然而卻因多方原因導致發售日期一再推遲。 不過來到今日（6 月 8 日）ASUS 方面終於落實 ROG Phone 5 Ultimate 香港版本的正式發售日期，在較早前亦讓《香港01》科技玩物記者可以率先試玩這一部 Android 陣營頂尖規格之作。

ROG Phone 5 Ultimate破萬元高價、買機送ROG信仰禮盒

ASUS ROG Phone 5 Ultimate 講明是系列中的「終極版」，身價不菲，香港上市索價 $10,298，在一部非摺機的 Android 機而言絕對是貴價代表。

不過 ASUS 方面除了為其配置了最強的硬件規格之外，在上市時亦大搞 Fans Service，每位 ROG Phone 5 Ultimate 的買家都會獲贈一系列的 ROG 精品，在試玩手機之前就大家先窺探一下此 8 合 1 「ROG 信仰 Boxset」禮盒的內容。

ROG Phone 5 Ultimate 外型開箱睇

與 ROG Phone 系列手機過往以黑色為主調相反，ROG Phone 5 Ultimate 改用白襯藍的機身，設計更為清新（蔡浩騰 攝）

ROG Phone 5 Ultimate 的最強之處在於規格，其主要外觀設計其實與 ROG Phone 5 Pro 相似，不過機身顏色主調就換成了藍白色，同時背面的 ROG Vision 又改成了黑白配色，意為提升 ROG Phone 5 Ultimate 機身的設計格調。

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Android 頂級效能、發燒級玩家都未必用得盡？

ROG Phone 5 Ultimate 的「終極」之處，在於它的規格乃目前 Android 陣營中最強，處理器為 Qualcomm Snapdragon 888 不在話下，連其 RAM 記憶體容量亦達到 18GB，即使同時開 2～3 個「大食」遊戲都絕對沒有問題－只不過在目前 Android 的環境下，在沒有任何外接的裝備如多一個屏幕的幫助下，是否能用盡 18GB RAM 卻是另一個問題。

用ROG Phone 5 Ultimate 打機的確相當爽快，只不過體驗又與 ROG Phone 、甚或 5 Pro 對比不大，卻略顯尷尬（蔡浩騰 攝）

ROG Phone 5 Ultimate 香港發售詳情

ROG Phone 5 Ultimate 於 6月18日正式抵港，由即日起至 6 月 14日於 ROG Pro Shop、1O1O、csl 及豐澤接受預訂，建議零售價為 HK$10,298，附贈「ROG 信仰 boxset」、「ROG Phone x MaskOn._ 限量別注版口罩」及螢幕保護貼。

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