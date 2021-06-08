macOS Monterey更新｜MacBook imac支援機種一覽　8年前機可升級

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macOS 每一代作業系統都以美國加州一個景點命名，在WWDC21中發表的新一代，選用了海邊小鎮 Monterey為名。macOS Monterey 各種新功能，01科技玩具已另文介紹，現在來看一看究竟那一代的MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac Pro可以更新成macOS Monterey新系統吧。

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