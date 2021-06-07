撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-07 16:29

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網上詐騙｜為了打擊電話騙案，早前政府正式立法推行「電話卡實名制」，但所謂「道高一尺、魔高一丈」，騙徒在新法例正式推行之前已經找到新的手法騙財，而且還以＄5000 消費券作為利誘手段。

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