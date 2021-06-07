撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-07 17:59

由於今年暫停推出筆控旗艦 Galaxy Note 新品關係，除兩款 Z 系列可摺疊螢幕手機外，有消息的三星高端機款尚有配備 Snapdragon 888 的 Galaxy S21 FE 系列。在機身規格後，近日又有疑似原廠 CAD 機圖跟機身報價資訊流出，裝置除走多色路線、定價或較前代更為相宜。

爆料達人 Evan Blass 日前在其推特帳號上，展示了一系列疑似 Galaxy S21 FE 的多色款 CAD 機圖。相片中可看到手機將具備黑、白、綠及紫色款選擇，螢幕採用原版 S21 系列相同的中置開孔屏設計，機身亦將預載相同顏色的壁紙主題。有傳裝置會配備 6.41 吋 AMOLED 平面螢幕，提供 128／256 GB 儲存配置，及內置 4,500mAh 電池。

至於機身定價部份，引述韓媒 Herald Corp 報導，三星會將 Galaxy S21 FE 定位為高效能價格比之作，當地更有傳韓國方面會以 700,000 至 800,000 韓圜（約港幣 $4,890 至 $5,580）價格上市，比去年 Galaxy S20 FE 在韓國上市價格 899,800 韓圜（約港幣 $6,280）便宜一截。報導指如屬實其將為三星價格最相宜的 Snapdragon 888 旗艦機款，同時除填補今年未有 Galaxy Note 新機的市場空白，亦可能用以抗衡同樣款高效能價格比路線的國產品牌手機。.

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