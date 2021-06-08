撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-08 09:04

WWDC2021｜Apple 開發者大會 WWDC 2021 正式開鑼，在開幕 Keynote 之上，iPhone 專用系統 iOS 的更新佔了多數，而在眾多系統功能當中，變化最大、最吸引人試用的，相信要數視像會議功能 FaceTime。

FaceTime 6大功能更新、同步播片最吸引

2021 年更新的新版本 FaceTime 不單止加入更多智能功能，更因為 Apple 放寬了使用限制，將 Facetime 擴展至 Android 手機、甚至 Windows PC 都可使用，使之潛在用戶量大增，大有可能可以與 ZOOM、Google Meet 等視像會議 App 並駕齊驅。

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iOS15、iPadOS、MacOS 9 大類別 近 100 項功能更新

在長近 2 小時的 Keynote 之上，Apple 總共發布了超過 80 項的系統更新要點，其中除了有 iOS、iPadOS、WatchOS 以及 MacOS 四大作業系統相關的更新之外，連 AirPods、智能家居以至 iCloud 等等都有新功能加入，而即使有2 小時的時間，Apple 還保留了大量功能忽略沒有在會上詳細講解，故連計這些功能在內，是次 WWDC 的更新重點隨時突破 100 個或以上。

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同場加映：Amazon無限儲存無壓縮相片 36蚊超平享受

Amazon Photos 原本的收費方案比 Google Drive 更貴，每位會員的免費儲存容量只有 5GB，不過如果訂閱了「高級會員」服務、即 Amazon Prime，除了原本已經包含的免運費等優惠之外，Amazon Photos 內的相片容量就會即時變成免費，而原本的容量則會變成影片專屬。

而值得留意的是，Amazon 在全世界都有不同的分部，而 Amazon Prime 會藉價格亦隨地區而有所不同，碰巧最近我們的日本，Amazon Prime 的訂閱價比美國版本便宜得多，每月只需要 ¥500、換算為港幣即＄36，只不過要以平價啟用服務，就有一定的步驟需要先做

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同場加映：Google Photo 自動備份至電腦/OneDrive

想要脫離 Google 的「魔爪」，但又不知道如何入手？其實很多人都不知道Google 早有名為「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦；或自動上載至其他雲端儲存內（如OneDrive、Dropbox及Box）。下文就教大家如何使用「Takeout」定期自動備份👇👇👇

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