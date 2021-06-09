撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-06-09 00:30

Sony WF-1000XM4！等足兩年，終於等到你啦！索尼新一代ANC主動降噪藍牙耳機，亞洲區6月9日凌晨正式公布；雖然樣子跟spec早在歐洲方面流出，但實物到手仍試到不少優點，駁Andriod有LDAC贏到開巷，就算駁iPhone只有AAC亦足夠跟AirPods Pro一戰！即睇率先試玩簡評。

試玩Sony WF-1000XM4 藍牙耳機（鍾世傑 攝）

WF-1000XM4全新走塑環保包裝好細盒，令人耳目一新，而耳機本身的設計亦跟上一代WF-1000XM3非常不一樣，看上去比較像Sony入耳式有線耳機系列。機身上那小小的金圈原來不是裝飾品，而是為ANC主動降噪而設的收音咪。

WF-1000XM4 VS WF-1000XM3 機身細節及配戴感覺（點圖放大）

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SONY WF-1000XM4銀色和黑色兩版本官方圖輯

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WF-1000XM4 10個改良優點（點圖放大）

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試玩Sony WF-1000XM4簡評

音色：市面大部份耳機，高中低音好聽叫樣樣齊、難聽是混成一團毫無層次感，WF-1000XM4則做出相當漂亮的層次，記者以Sony Xperia 10 II試聽，使用LDAC高清編碼，它本身的新單元低音好勁好爽，再經由DSEE Extreme數碼後製處理高音位，雖然有點後製渲染，但真的很豐富且順耳，比WF-1000XM3更令人喜愛。

記者已經帶Sony WF-1000XM4 落旺角詳細實機試玩，想知佢戰力高低？

請點擊：試玩Sony WF-1000XM4 藍牙耳機 旺角區測降噪／接收／通話

同場睇：ag WHP01K降噪藍牙耳筒

ag WHP01K 藍牙耳筒，不用1千港元就提供ANC降噪功能，比同樣來自日本的Sony WH-1000MX4 便宜千五港元。

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