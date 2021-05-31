撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-31 14:39

今日消息，SONY即將推出SONY WF-1000XM4真無線耳機，具有主動降噪功能，與AirPods Pro等產品競爭。現在這個耳機的信息已經完全曝光。

SONY WF-1000XM4在設計上與以前的產品有很大不同。從外觀上看，應該提供更好的隔音效果，耳機有銀色和黑色兩種版本。

+ 6 + 6 + 6

SONY WF-1000XM4還配備了一款名為SONYV1的新處理器，它將在主動降噪方面提供更好的性能，並且這款耳機還帶為SONYLDAC音頻編解碼器帶來了支持。

此外，當開啓主動降噪功能時，可以看到24小時的電池壽命。資料顯示，充電盒可以提供16小時的續航時間，這意味着這款耳機至少可以提供8小時的續航時間，優於大多數競爭對手的產品。

此外，SONY WF-1000XM4將被認證為IPX4，這意味着它可以防止水濺。這款耳機將「很快」在歐洲銷售，官方價格約為280歐元(約合2650元港幣)左右，但不同市場的價格可能會有所不同。

相關圖輯：AirPods Pro非唯一選擇 B&O／SONY等2021五大無線耳機推薦▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】