撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-09 13:38

iPhone壞了當然要維修，然而自己的私密照片影片都收藏在手機，這樣又是否安全呢？近日就爆出竟然有iPhone 維修員外洩女機主的性愛影片，案件進入訴訟程序拖拉5年，蘋果公司（Apple）終於向女機主賠償以換取和解！

Apple官方維修都出事？（Apple官網圖）

2016年，就讀美國俄勒岡大學的21歲女事主，將iPhone送到 Apple 維修承包商 Pegatron Technology Service（和碩）進行維修。在修復過程中，兩名維修員竟然將手機內女事主的10張脫衣照片和1條性愛視頻，上載到女事主的 Facebook！之後女事主經朋友得知事件，就即時刪除這些不雅內容。女事主於是告上法庭，要求賠償 500 萬美元！

今次事件是iPhone 維修設施中，最嚴重的隱私侵犯事件之一！然而和碩的保險公司拒絕賠償，令官司一度糾纏，最終蘋果公司主動向女事主作出賠償以換取和解，並提出保密協議，更加要求和碩開除兩名涉事員工，不過實際賠償金額就未有對外透露。

手機維修 必防零件調包被偷私隱

不論是iPhone或者Android都好，如果手機故障需要維修，記得要慎選維修店鋪，小心零件被調包又或者被偷取私隱！其實手機送修前，可以預先做足以下6個動作去保障自己！

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