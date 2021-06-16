撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-16 11:20

大熱天時，冷氣機都已經出動了一段時間，是時候要定期保養及清洗冷氣機隔塵網！很多人只會在久未開動過冷氣時才會洗冷氣機，甚至是在發現冷氣機開始不夠凍後，才驚覺很久沒有清洗隔塵網。《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，教大家正確洗冷氣機隔塵網。

冷氣機隔塵網長年不洗，堆滿灰塵。（資料圖片）

有些人一年只洗一次隔塵網，有些人則是從來沒有洗過，久久未洗過的你，有想過會內裡已經布滿一層層厚厚的灰塵和污垢？長期不洗隔塵網除了會令冷氣無法送風，降低製冷效果外，更會滋生黴菌、發出霉臭味，引起鼻敏感、鼻塞、皮膚敏感等症狀。想涼冷氣涼得舒服又安心，看冷氣機師傅教如何洗冷氣機隔塵網。

👇👇冷氣師傅教洗冷氣機隔塵網【點圖放大看】👇👇

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👇👇冷氣機正確關機方法 資深師傅教路 一個小動作大幅增加耐用度👇👇

不少人開冷氣都有試過冷氣機「出水」，其實冷氣機出冷凝水（俗稱倒汗水）屬於正常現象，不過「倒汗水」滴到冷氣機底盤，殘留水積就很大問題。機底盤常積有積水、灰塵、污垢，會容易導致底盤生鏽、有「潺跡」。想好好保養冷氣機，專家教只要在關冷氣機前15分鐘做一個小動作，就能想預防積水！

👇👇冷氣機正確關機法預防底盤積水【點圖放大看】👇👇

👇👇冷氣機有冇滴水／風扇故障／夠唔夠凍 冷氣師傅教4步在家Check👇👇

炎夏夏日，不想冷氣機「用用吓」突然壞機，除了關機前做以上動作可以保養冷氣機外，其實開前也可以做4步檢測法，簡單Check功能運作。

檢測冷氣機功能不外乎從風扇功能、冷氣功能、滴水漏水問題和噪音問題4方面檢查。許錫強表示，窗口式、分體式和變頻式三款冷氣機的檢測方法大同小異。不過要留意，變頻式冷氣摩打屬於高頻，突然關閉會會有機會燒電子板。建議開啟後不要直接關上總掣，只需用遙控器關閉即可。若要關總掣，應用遙控器關閉冷氣30分鐘後才關總掣。

你以為開冷氣有風就代表運作正常？即睇下面👇👇專家教4步簡單Check冷氣機【點圖放大看】👇👇

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👇👇天氣熱｜冷氣擋風板裝錯好大件事 專家拆解兩大壞處：牆身易發霉👇👇

近日在Facebook群組「淘寶開心share」中，有網民表示因為長期被冷氣吹正頭部，因此決定於淘寶購入擋風板，阻擋冷氣機風直接吹向頭部。不過有不少網民留言指，擋風板將凍風吹向天花板，有機會會導致樓上地板出冷凝水，批事主自私。

許錫強提醒，用冷氣機擋風板要小心留意安裝方向，除了會連累樓上地板出水，也會令家中牆身出水發霉。

👇👇專家教冷氣機擋風板點用先正確👇👇

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👇👇冷氣機滴水怎解決？分體式／窗口式清潔有咩注意？冷氣師傅教你12個清潔及保養貼士！👇👇

冷氣機問題最常見是噴冰、滴水。保養不當有機會導致機件勞損，長遠如此都會減低零件的壽命。12個家居清潔及保養冷氣機貼士，原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

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👇👇 👇👇消委會冷氣機11個慳電及選購貼士 想節省電費要識睇能源標籤👇👇👇👇

用家如何睇冷氣機的能源標籤，除最基本的 1 級能源效益外，原來還有其他資訊幫大家了解冷氣機的效能。想今個夏天可以慳住電嘆冷氣，就要點下圖放大了解冷氣機選購貼士，以及 11 個省電貼士。

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👇👇消委會評比15款3/4匹窗口冷氣機👇👇

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