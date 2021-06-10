撰文： 策權翊匡 最後更新日期： 2021-06-10 17:06

「加密」成為近年科技界的重點字眼，不只是炒賣的加密貨幣，網絡上個人資料的加密和私隱都非常重要，就連不法之徒都關心「加密」。近日澳洲﹑美國等地警方派出加密手機做最強臥強，成功滲透到黑幫裡，過萬名黑幫成員竟以為它是非常安全的「AN0M」裝置...

👇👇全球最強臥底「AN0M」滲透黑幫 結局意想不到👇👇

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手機才是最可靠的「臥底」

「AN0M」裝置能成功在黑幫中流傳，全因為他們對「AN0M」的信任，以為加密的內容只有「自己人」看到，才肆無忌憚在「AN0M」中高談犯罪細節，沒想到有這個結局。

資料來源：ABC News

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