撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-09 18:41

學生用智能手機｜除了旗艦機受用戶關注之外，在網上常有人問要為家中學生買機有何推介、總會引發不少討論，事關選擇學生用機的要求與選擇成人用機不同，價錢不能太貴、規格又不能太差，自然在選擇購時要考慮的因素也比較複雜。

選購學生用手機 4 大因素、平價不是單一考慮

不少家長總認為自己的子女粗心大意，容易遺失、跌壞手機，故在為其選購智能手機的時候，多以「平價」為唯一標準，然而在平價之餘，學生其實一樣有學習、溝通的需要，故除了平價之外，還有幾個因素要納入考慮之中👇👇👇

編輯推介 8 部學生用智能手機

看畢以上因素之後仍未知應該買哪一款予家中子女？《香港01》科技玩物記者就從市場上多個選擇中選擇了當中的 8 部，供大家在買機前參考一下。

👇👇👇按圖放大看編輯推介 8 部學生用智能手機👇👇👇

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4G無限上網Plan、最平每月＄78

除了買手機預算不多，學生用手機還有一項要格價，就是每月要用的上網 Plan，既然沒有太大的娛樂需要，學生也就不需要用到快速上網 Plan，而市場上以平價、無限做主打的月費計劃選擇也不少，最平價每月＄78 就有交易👇👇👇

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同場加映：家長必學設定 Family Link監管手機課金、裝Apps

不想子女終日打機、甚至在遊戲內課金？其實 iOS、Android 手機平台都有相應措施讓父母進行監控設定，首先就有 Android 手機的《Family Link》。

《Family Link》的 Apps 設定較 iOS 平台為複雜，但在設定完畢之後，使用此 App 的家長可以對子女使用裝置的習慣更為瞭如指掌，以下設定首先就針對了防止年幼用戶不受控購買虛擬寶物的課金問題👇👇👇

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雖然《Family Link》在 iOS 同樣可以安裝，但如果是家長與子女都是用 iOS 的話，利用 iOS 原生的功能，例如「家人共享 Family Sharing」功能會更為合適👇👇👇

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同場加映：鴨記「年卡」4 張抵玩推介

要用到平價月費，除了上台，還有不少「年卡」、即以年為期的平價數據 SIM，最近有年卡不惜減價吸客，如果學生用戶每月數據用量不多、且打算長期使用同一號碼，可以參考以下幾個推介👇👇👇

👇👇👇4 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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