撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-09 18:29

日日開冷氣，但原來開機關機都有學問。不少人家中的冷氣機底盤都有「倒汗水」積水問題。除了找專業人士維修外，其實原來自己都可以簡單解決。《香港01》科技玩物頻道訪問香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，教大家正確關機法減少積水問題，增加耐用度！

不少人開冷氣都有試過冷氣機「出水」，其實冷氣機出冷凝水（俗稱倒汗水）屬於正常現象，不過「倒汗水」滴到冷氣機底盤，殘留水積就很大問題。機底盤常積有積水、灰塵、污垢，會容易導致底盤生鏽、有「潺跡」。想好好保養冷氣機，專家教只要在關冷氣機前15分鐘做一個小動作，就能想預防積水！

👇👇冷氣機正確關機法預防底盤積水【點圖放大看】👇👇

炎夏夏日，不想冷氣機「用用吓」突然壞機，除了關機前做以上動作可以保養冷氣機外，其實開前也可以做4步檢測法，簡單Check功能運作。

檢測冷氣機功能不外乎從風扇功能、冷氣功能、滴水漏水問題和噪音問題4方面檢查。許錫強表示，窗口式、分體式和變頻式三款冷氣機的檢測方法大同小異。不過要留意，變頻式冷氣摩打屬於高頻，突然關閉會會有機會燒電子板。建議開啟後不要直接關上總掣，只需用遙控器關閉即可。若要關總掣，應用遙控器關閉冷氣30分鐘後才關總掣。

你以為開冷氣有風就代表運作正常？即睇下面👇👇專家教4步簡單Check冷氣機【點圖放大看】👇👇

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👇👇天氣熱｜冷氣擋風板裝錯好大件事 專家拆解兩大壞處：牆身易發霉👇👇

近日在Facebook群組「淘寶開心share」中，有網民表示因為長期被冷氣吹正頭部，因此決定於淘寶購入擋風板，阻擋冷氣機風直接吹向頭部。不過有不少網民留言指，擋風板將凍風吹向天花板，有機會會導致樓上地板出冷凝水，批事主自私。

許錫強提醒，用冷氣機擋風板要小心留意安裝方向，除了會連累樓上地板出水，也會令家中牆身出水發霉。

👇👇專家教冷氣機擋風板點用先正確👇👇

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👇👇冷氣機滴水怎解決？分體式／窗口式清潔有咩注意？冷氣師傅教你12個清潔及保養貼士！👇👇

冷氣機問題最常見是噴冰、滴水。保養不當有機會導致機件勞損，長遠如此都會減低零件的壽命。12個家居清潔及保養冷氣機貼士，原來冷氣機有好多地雷，一旦做錯，隨時觸發火警！

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大熱天時當然要開冷氣機，不過大家有無遇過冷氣機滴水、噴冰、嘈音或者出現異味的常見問題呢？許錫強，為大家分析成因並提出解決方法！

👇👇冷氣機4大難題 解決方案懶人包【點圖放大】👇👇

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