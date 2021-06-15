撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-15 15:40

平價 AirPods Pro｜音響品牌 Beats by Dr.dre 早年被 Apple 收歸旗下，但幾年來一直保留自己的品牌推出不同的耳機產品，除了潮流味不減，在功能上亦挨近 Apple AirPods 系列，而經歷多次流出後終於正式發表的 Beats Studio Buds 亦不例外。

Beat Studio Buds 是 Apple 於 Beats 品牌下首次推出擁有主動降噪功能（ANC）的入耳式全無線耳機，對比起之前搭配耳掛設計的 Powerbeats Pro，Studio Buds 更為輕巧便攜。

Beats Studio Buds 將有紅、黑、白三色選擇（圖 Apple）

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Beats Studio Buds 新機 7 大賣點

而在體積縮小、加入 ANC 功能的同時，其續航力亦未有削減太多，相信不少 Fans 會有興趣。

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Beats Studio Buds 平價吸引、但獨欠一個新功能

Beats Studio Buds 暫定在今年夏天時間正式上市，香港售價為＄1,249，對比起 AirPods Pro 便宜＄750，算是 Apple 用戶尋求 ANC 功能時的平價選擇。

然而在平價背後，Beats Studio Buds 卻因為沒有像 Powerbeats Pro 或 Beats Studio3 Wireless 配備 H1 及 W1 晶片，故未能用到 Apple 近期力推的 Dolby Atmos 立體聲以及 Spatial Audio 功能，各位購買前可以先衡量一下自己對這些功能有否需求。

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