撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-15 18:43

小米官司｜小米近期連番在法律事務上報捷，繼月前勝過美國政府、將小米從制裁名單中移除之後，在日前又於一單關乎「小米10至尊紀念版」名譽的案件中獲判勝訴。

打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

2020 年為小米成立 10 周年，小米方面為了紀念特別推出了「小米 10 至尊紀念版」手機，即使站在大半年後的今日，仍然屬於頂級水平；不過小米作為中國國產手機龍頭自然樹敵不少，結果在此新機上市之際，引來「打手」對小米 10 至尊紀念版留下惡意評價，只不過打手的水平似乎不太高。

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因著不同手機產品的劣評在網上其實並不罕見，但手機廠商對之起訴並且成功的例子並不多，而即使起訴成功，廠商們經民事訴訟獲得的賠償亦通常十分微薄，以今次的官司為例，小米多月來的訴訟只換來 30000 元人民幣的「回報」，驟看的確不怎麼划算。

然而換個角度從評論者的身份看，小米今次的勝訴卻有著殺雞儆猴的作用，至少在往後沒有一定的證據基礎，要惡意抹黑一個品牌就更為困難，而這一案例造福的並不止小米，而是廣大的手機品牌以至電子產品製造商。

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