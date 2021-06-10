撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-10 17:02

各位機迷，有無想過老了還會繼續打機嗎？日本千葉縣有位91歲的婆婆森濱子（Hamako Mori）去年就打入健力士世界紀錄，成為全世界年紀最大的遊戲直播主！大家千萬不要看小她，森濱子不是普通的婆婆，平時會拍打機片放上YouTube，打機技術隨時好過好多後生！

2020年，森濱子打入健力士世界紀錄，成為全世界年紀最大的遊戲直播主！（Guinness World Records@YouTube截圖）

91歲的森濱子十分長壽，身體亦相當健康，手速快得驚人。森濱子的心境與普通年青人一樣，只是想開開心心玩Game，打PS4的時候根本與年青人無差，玩Game成為她最重要的生活一部分。果然打機絕對不是年青人的專利，森濱子有6件事絕對值得機迷們致敬！

91歲打機婆婆破健力士世界紀錄 值得機迷致敬的6件事【點圖放大】👇🏻👇🏻

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同場加映：網民數10個香港靚仔YouTuber Rock哥有份 呢位約會超多S級靚女

近日，連登討論區有網民以「到底香港YouTube有冇靚仔」為題發文，邀請大家分享自己心水嘅靚仔Youtuber，反應相當熱烈！到底有邊位Youtuber嘅顏值，被網民力推大讚？

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同場加映：游學修/大J/馬田 邊個最多fans？香港男YouTuber IG排名Top 20

大家平時睇YouTube，有無Follow哪一位IG呢？之前出過香港女YouTuber IG排名Top 20，今次就再為大家找出頭20位最多IG粉絲的香港男YouTuber！

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同場加映：譚杏藍/雪姨/Coffee/童童誰入三甲？香港女YouTuber IG排名Top 20

頭20位最多IG粉絲的香港女YouTuber中，擁有最多YouTube訂閱人數的Emi Wong，於IG粉絲人數上，卻並非第1位！

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

到底其他藝人、KOL的帖文價值有幾多？即睇全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

同場加映：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開

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以上只是部分YouTuber、藝人廣告收入！想知道尚有哪些YouTuber？請觀看完整全文：鄭中基、林芊妤、笑波子有幾多收入？20位YouTuber廣告收入公開