撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-16 16:32

父親節將在本週日（20／6）到來，除了Book定位食飯外，準備好禮物了嗎？想禮物給父親大多以實用方向著手，所以手機﹑耳機﹑鬚刨和手錶等都是穩陣又合適的選擇。今次記者找來5個正推出父親節優惠的平台，一次過把50件抵買的禮物選擇整合，仍未想到買什麼禮物的話，不妨看看以下文章拿靈感。

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