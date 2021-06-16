撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-16 14:33

Windows 11 新功能｜Microsoft 預計將會在今個月 26 日正式發布旗下 Windows 作業系統的最新一代 Windows 11；為此 Microsoft 連日來不斷以不同方式預熱，但怎樣也比不上「實物」更為吸引人 － Windows 11 的試作版本已經在網上流出，並已經有不少人成功在電腦上安裝使用。

Windows 11 試作系統流出 10大新功能／設計率先睇

在 Windows 10X「胎死腹中」之後，我們都以為 Microsoft 會專注在桌面用的 Windows 10 之上，想不到在流出的 Windows 11 中，我們就看見了部份原本出自 Windows 10X 的介面功能。

在同一時間，Microsoft 明顯有從與 Apple 的競爭中「吸收」到某部份靈感，從 Windows 11 的試作版本當中，可以窺見類似 MacOS 及 iPadOS 的操作。

Microsoft 重新設計過Apps 之間的過場、畫面轉向時的動畫效果等等，使 Windows 11 的操作體驗追近 iPad（圖 Windows Central）

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資料來源：Windows Central、The Verge

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