撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-15 15:36

消費者委員會｜減醣電飯煲一直標榜蒸煮出來的米飯較傳統電飯的低醣，以助控制血糖及體重。今次消委會測試11款減醣電飯煲的減醣表現、效能表現及使用方便程度，結果發現大部分型號的減醣效果並不明顯，未必比正常米飯更加健康，其中一部減醣電飯煲的減醣效果竟然不跌反升！

減醣電飯煲一般備有1個大內鍋及1個帶孔減醣內鍋，蒸煮減醣飯時，需要將水加入大內鍋，然後將已清洗的米放入帶孔的減醣內鍋，讓米水與米漸漸分離。（消費者委員會@YouTube截圖）

減醣電飯煲設計及原理

減醣電飯煲的原理，是使用減醣電飯煲煮飯時，已清洗的米會放入帶孔的減醣內鍋，並加入大量的水，這樣做米部分的澱粉溶於水中，然後蒸熟過程中，米水與米漸漸分離，故此飯的含醣量會因而減少！醫學會指出不同種類的米飯的升糖指數各有不同。白飯的主要成分是澱粉質，屬於高升糖指數食物，低醣飯雖然篩走了少量的澱粉質，但水分較多，升糖指數亦會上升。

（消費者委員會@YouTube截圖）

減醣效果成疑

是次消委會測試市面上11款減醣電飯煲，售價由$738至$2,388不等，包括4款磁應減醣電飯煲及7款微型電腦減醣電飯煲。其中「Thomson」及「Kirakuu」減醣電飯煲只有減醣模式，而其餘9款型號都有正常及減醣模式。

消委會以每100克米飯，比較該9款型號的正常模式及減醣模式米飯，進行碳水化合物測試，結果發現，其中一款型號減醣的米飯，竟比正常飯的碳水化合物含量更高！

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消委會表示，11款樣本的減醣聲稱各有不同，提醒消費者選購時不宜直接比較不同型號的減醣聲稱減醣表現。再指當中大部分樣本沒有清楚標示水容量及米容量的單位，或會令消費者產生混淆！

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消委會曾測試 14 款兩匹窗口式或變頻式冷氣機，比較製冷量﹑能源效率﹑寧靜程度等，結果發現 14 款兩匹冷氣的慳電程度分別頗大，其中兩款的能源效率最高。

👇👇消委會14款兩匹冷氣測試👇👇

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消委會今次測試的12款廚師機中，有港女至愛品牌KitchenAid、經典廚師機品牌Kenwood、德國家電品牌Bosch等。從打蛋白、打忌廉、搓麵團、製造蛋黃醬、混和蛋糕配料等14項處理食物測試中，評測整體效能。

👇👇消委會12款廚師機評測結果，同獲高評分，價錢可差逾倍👇👇

+ 8 + 8 + 8

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消委會測試的抽油煙機，售價連安基本安裝費由$2278至$6010不等，測試項目包括排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率及安全程度等。測試發現，當中5款的抽油煙力較強，另有一款$2400樣本，其整體表現與同類別近$4000樣本，一樣獲得高評分。是次測試結果，雖然是在2019年底公布，但大部分抽油煙機款式仍有售，數據值得參考。

👇👇點擊圖片看：15款抽油煙機的整體評分👇👇

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