撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-20 09:16

減價手機｜2021 眨眼間已經過了差不多一半，年頭的絕大多數手機亦已經悉數登場，不過如果不是追新一族，稍為舊一點的智能手機最近亦開始降價，即使是摺疊型手機、又或是備有 5G 連線能力的選擇都有，最多更減近半價！

2021年第二季度 7 部減價手機推介、5G 旗艦勁抵玩？

連不少人追捧的 Moto RAZR 5G 摺機，價錢近日都回落至＄10,000 以下，吸引力大增（蔡浩騰 攝）

一般減價幅度較吸引的手機，都已經推出了一年左右，又恰巧 2020 年的手機市場特別「精彩」，所以來到 2021 年中，可以 7 折或更大價錢入手的機種當中，不乏規格強勁的旗艦機種，以下 7 部減價不少的抵買手機機種當中，有 6 部都是具備 5G 連線的型號。

（***留意此處提供的各手機參考現價來源，為不同店鋪及網上來源，僅供參考用途，一切售價資料以買機店鋪提供為準***）

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同場加映：2021學生專用手機8部推介 附學生平價4G Plan

除了旗艦機受用戶關注之外，在網上常有人問要為家中學生買機有何推介、總會引發不少討論，事關選擇學生用機的要求與選擇成人用機不同，價錢不能太貴、規格又不能太差，自然在選擇購時要考慮的因素也比較複雜。《香港01》科技玩物記者就從市場上多個選擇中選擇了當中的 8 部，供大家在買機前參考一下。

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同場加映：打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

2020 年為小米成立 10 周年，小米方面為了紀念特別推出了「小米 10 至尊紀念版」手機，即使站在大半年後的今日，仍然屬於頂級水平；不過小米作為中國國產手機龍頭自然樹敵不少，結果在此新機上市之際，引來「打手」對小米 10 至尊紀念版留下惡意評價，只不過打手的水平似乎不太高。

👇👇👇按圖放大看 小米 10 至尊紀念版惡意劣評官司前因後果👇👇👇

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同場加映：小米Redmi K40「遊戲增強版」 $2400起有齊航天級散熱／實體肩鍵

小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

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