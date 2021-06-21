撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-21 16:59

Amazon Prime Day 2021 正式展開，由即日至6月23日（14：59），Prime 會員可能在 Amazon 官網上，以激減優惠購買高達10萬件產品，部分優惠甚至比 Black Friday 更抵。除了 Amazon 旗下的產品外，Apple﹑Sony﹑Samsung 等多個大品牌的產品都進行減價優惠，記者在美國和日本兩個 Amazon 官網揀選 70 件抵買產品，推薦等大家。

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Amazon Prime Day 的優惠必須要成為 Amazon 的 Prime 會員才能使用，由於 Prime 的月費會藉要每月 12.99 美元，所以建議買家可能申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到14日的免費 Prime 資格。同時，不論美國還是日本的 Amazon，想看到更多優惠產品的話，可以在左上角，更改寄件地址為當地（美國或日本），地址可直接填寫集運公司的收貨地址。

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市民等候多時，政府終於公布5000元消費券登記手續及發放安排詳情，市民最快可於7月4日早上6時起在網上登記。消費券可用於實體商戶、大型超市、街市檔販甚至交通工具，範圍相當廣泛，至於網上商店則只限於本地網店，例如HKTV Mall、KLook等，香港以外的網店則不合資格使用。

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