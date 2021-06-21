iPad Pro/Air/Mini 2021年4款邊部最啱你？一文看清功能價錢比較

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-06-21 08:00

即使最近全球受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，許多新產品都延後推出或是出貨，不過 Apple 仍然透過線上發佈的方式帶來多款新產品，包含新一代的 iPad Pro 和 MacBook Air 等等，其中 iPad Pro 的推出讓一系列iPad有更多選擇，但是 iPad 到底怎麼挑？

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目前全系列iPad都已經配備Apple Pencil，對於想要即時記下事情或是畫圖的人都相當方便，比起筆電更方便攜帶的特性是大家選擇iPad的主要原因之一，不過兩者之間其實還是有些差距，大家可以依據需求去選擇適合的裝置，讓自己的生活更加方便！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：買 iPad 挑最新的就對了嗎？「四個重點」教你怎麼挑 Apple 2021 年四款 iPad！】