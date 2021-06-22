撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-06-22 16:46

比卡超都想去旅行？日本 Skymark天馬航空宣布與Pokémon合作，推出比卡超為主題的塗裝客機，日前正式亮相並投入服務。沒想到Pokémon主題客機終於重見天日，再次飛上日本上空！

（Skymark Airlines / スカイマーク@Facebook截圖）

日本天馬航空將一架波音737-800客機機身塗成黃色，變成以比卡超為主題的客機，由機場登機到飛機座位，比卡超都無處不在！今次比卡超綁上氣球飛往上空，寓意比卡超將歡樂帶到上天空，開幕禮當日更有比卡超進場跳舞慶祝，超得意呀！不過可惜航空不以香港為目的地，只飛日本城市。

👇Pokémon飛機開幕禮+比卡超主題飛機內部曝光【點圖放大】👇

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早於1998年，全日空航空（ANA）就推出Pokémon主題的飛機，除了比卡超之外，夢夢、波波球、百變怪、喵喵怪等等小精靈都有份上機，陪伴大人小朋友一齊飛！這６架Pokémon主題飛機絕對是經典，滿載童年回憶，好可惜它們都已經退役啦！

👇👇👇６架ANA Pokémon主題經典飛機【點圖放大】👇👇

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除了Pokémon之外，深受女生歡迎的Sanrio一直都有與台灣長榮航空合作，Hello Kitty、My Melody、XO等Sanrio朋友為主題，推出6架「彩繪飛機」！當中就連台灣飛去香港的航班都有，難怪會吸引這麼多Fans乘搭！

👇👇👇６架Sanrio主題飛機【點圖放大】👇👇👇

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