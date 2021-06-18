撰文：賴浩然
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【Pokemon Unite/寶可夢大集結】Pokemon聯同騰訊遊戲旗下天美工作室開發的「類LoL」遊戲Pokemon Unite近日發表大量新消息，公布詳細玩法、推出時期、可使用的Pokemon等，以下就提供10大重點快速看：
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