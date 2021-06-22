撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-06-22 16:35

Google Docs（Google 文件）作為上班族和學生的文書必備工具，幾乎每天都會使用，免費同時又會自動儲存，更可以透過連結輕鬆分享內容。不過近日使用 Google Docs 的用戶就要小心，網絡安全公司 Avanan 最新報告指出，有黑客利用 Google Docs 誘導用戶輸入 Google 帳戶和密碼，偷取他們的個人資料。

👇👇Avanan曝光黑客偽造Google文件連結手法 一入即被偷Google帳戶資料👇👇

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這類釣魚網站很多時都會有一些破綻 ，這次的 Google 文件釣魚網同樣也是。第一，用家在電郵收到 Google 文件連結時，正常是無須下載就能在網站到查看；其次是被要求輸入 Google 帳戶的網站地址，和本來的 Google 網址大相逕庭，非常明顯。Avanan 建議用戶不要隨意進入不明來歷的 Google 文件連結 ，即能減低資料被盜取的風險。

資料來源：Avanan

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