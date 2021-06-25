Windows 11懶人包14大新功能　介面更靚、原生支援Android Apps？

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-06-25 01:50

Windows 11 懶人包｜在經過一個月的預告與流出之後，Microsoft 如約於香港時間 6 月 24 日的晚上舉行發布會，帶來旗下 Windows 作業系統的最新版本 Windows 11。 對比目前主流的 Windows 10，Windows 11 在介面上變化相當大，亦加入了眾多好用的新功能，以下就為大家送上懶人包，讓大家率先了解新版本的特點。

Windows 11 介面更靚、更有利工作／遊戲？

Microsoft 在發表 Windows 11 時，多次強調「It Feel likes Home」，大概是想要為向來印象冰冷的 Windows 注入多少人情味，而其設計亦較過去各代傾向溫和。

Windows 11 大量使用半透、磨沙、圓角設計，為介面注入更溫和的感覺（圖 Microsoft）

除了介面變化以外，Microsoft 還指出 Windows 11 不論是工作、遊戲甚或是與人溝通方面都會比從前的版本優勝👇👇👇

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Windows 11 將會在 2021 年的年尾正式推出市場，Microsoft 亦會在未來一星期提供試用版本供開發者率先體驗，如果有意嘗鮮的話可以多加留意。

同場加映：2021年第二季度 7 部減價手機推介、5G 旗艦勁抵玩？

減價手機｜2021 眨眼間已經過了差不多一半，年頭的絕大多數手機亦已經悉數登場，不過如果不是追新一族，稍為舊一點的智能手機最近亦開始降價，即使是摺疊型手機、又或是備有 5G 連線能力的選擇都有，最多更減近半價！一般減價幅度較吸引的手機，都已經推出了一年左右，又恰巧 2020 年的手機市場特別「精彩」，所以來到 2021 年中，可以 7 折或更大價錢入手的機種當中，不乏規格強勁的旗艦機種，以下 7 部減價不少的抵買手機機種當中，有 6 部都是具備 5G 連線的型號。

（***留意此處提供的各手機參考現價來源，為不同店鋪及網上來源，僅供參考用途，一切售價資料以買機店鋪提供為準***）

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同場加映：打手惡意評價小米10至尊紀念版 終須賠款兼道歉

2020 年為小米成立 10 周年，小米方面為了紀念特別推出了「小米 10 至尊紀念版」手機，即使站在大半年後的今日，仍然屬於頂級水平；不過小米作為中國國產手機龍頭自然樹敵不少，結果在此新機上市之際，引來「打手」對小米 10 至尊紀念版留下惡意評價，只不過打手的水平似乎不太高。

👇👇👇按圖放大看 小米 10 至尊紀念版惡意劣評官司前因後果👇👇👇

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同場加映：小米Redmi K40「遊戲增強版」 $2400起有齊航天級散熱／實體肩鍵

小米 Redmi K40 遊戲增強版發表｜小米旗下的子品牌紅米 Redmi 的出品一直以廉價著稱，今日更打算挑戰「最平價電競手機」的頭銜？稍早前小米方面就公布 Redmi K40 系列又添一員，其名為 Redmi K40 遊戲增強版，雖然渾身都是電競級別的超強配置，但起步價卻只是 1999 人民幣！Redmi K40 遊戲增強版 9 大賣點、平價秘密在處理器？

Redmi K40 遊戲增強版擁有可以輸出 1600 萬色的呼吸燈以及機肩鍵，完全符合電競機的設計方針（圖 小米）

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