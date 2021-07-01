撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-07-01 08:00

2021前兩個季度，我們已經見到了大量新機上市，有搭載驍龍888的高端旗艦，也有一些中端新貴，當然也不乏大量的平價機型。總得來説，手機市場從上半年一開場，就進入到了激烈的競爭之中，而這種狀態，也會延伸至下半年。

從目前得到消息來看，下半年戰況可能會比上半年還要激烈，畢竟個個都大有來頭。首先蘋果三星和華為都將奉上自己的年度旗艦，vivo小米榮耀也將發佈各自的「黑科技」新品，你方唱罷我登場，想想就很熱鬧。既然如此，本期就為大家盤點一番下半年即將發佈的幾款重磅機型，就當提前劇透一下，感興趣的朋友來看一看吧。

01/ 華為P50系列

熟悉華為的朋友都知道，下半年往往都是華為Mate50系列的發佈節點，但因為眾所周知的原因，原本應在上半年發佈的華為P50系列也被無限期擱置，現在看來大概率還是要等到下半年了。

根據目前的曝光消息來看，華為P50可能將於7月底發佈，將有P50、P50 Pro、P50 Pro+ 三個版本，三個手機將採用不同的外形設計。P50將使用居中單孔直屏，P50 Pro將採用雙側曲面屏設計，P50 Pro+將採用四曲面設計。事實上，該機外觀也曾在華為HarmonyOS新品發佈會上有過驚鴻一瞥，其碩大的後置鏡頭模組令人印象深刻。

+ 4 + 4 + 4

其他方面，除了預裝HarmonyOS系統外，華為P50系列依舊會成為拍照、視頻愛好者的最佳選擇之一。在影像系統上，華為P50系列將採用1/1.18吋的大底傳感器，有坊間傳言稱華為P50 Pro的傳感器或為IMX707，光圈達到了f/1.8，在進光量和夜景成像質量上會有進一步的提升，同時焦段為18~125mm，可實現等效5倍光學變焦。

另外，華為P50系列還將主打超高像素，高像素確實能在細節上帶來更好的解析力，如果華為P50系列支持最高一億像素拍攝，以華為以往的影像水準來看，還是很有看點的。

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02/ iPhone新機

蘋果一向保持着穩定的更新節奏，其iPhone產品基本上都會在每年九月中旬前後發佈。現如今，iPhone新機在名稱、外觀、配置等方面已基本被曝光，比如新機可能被稱為iPhone 12S而不是大家一直都説的iPhone 13。

據悉，2021年的iPhone系列依然會推出4款機型，包括5.4吋的iPhone 13 mini、6.1吋的iPhone 13、6.1吋的iPhone 13 Pro和6.7吋的iPhone 13 Pro Max。屏幕方面，iPhone 13全系依舊會保持劉海屏設計，只是劉海的寬度從34.83mm縮減到26.8mm，看起來要比iPhone 12小了不少。另外，Pro與Pro Max兩款機型還將採用LTPO屏幕，支持1-120Hz自適應刷新。此外，也有消息稱還會提供屏下指紋版本。

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處理器方面依舊不會讓大家失望，常規升級到A15，性能比上一代還會強出20%，iOS 15也會搭載，新增多項交互操作功能，同時會更加注重隱私和安全性。內存方面，mini與標準版仍然是4G運存，而Pro Max則為6G運存。

而在相機方面，iPhone新機會有一個較大的升級，雖然具體參數還沒有流出，但從最新曝光的機模來看，四款機型相機模組面積均要比前代大一圈，厚度也要凸起一些。據悉，新一代的iPhone超廣角相機將升級至f/1.8光圈，還會加入自動對焦，同時在視頻中增加人像模式等等。

續航方面，在電池上擠牙膏已經是蘋果的強項了，不過考慮到會有高刷，這一次iPhone在電池容量上也會有不同程度的提升。從曝光信息來看，mini版本電池容量提升到了2406mAh，而此前iPhone 12 mini只有2227mAh；標準版和Pro版會從原來的2851mAh提升到了3095mAh，至於最大號的Pro Max直接突破四千大關，將從3687mAh提升至4352mAh，提升幅度還是很大的。

總體來説，iPhone新機較之上一代iPhone 12系列整體變化並不顯著，但該有的升級都有，同樣十分搶眼。

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03/ 三星Galaxy Z Fold 3

據外媒消息，三星Galaxy Z Fold 3已經通過了美國FCC認證，手機有望於今年7-8月正式發佈。

據悉，該機支持S Pen，但不確定是否隨機標配。另外，從曝光的官方渲染圖來看，三星Galaxy Z Fold3屏幕擁有一個打孔的自拍鏡頭，自拍鏡頭的位置跟上一代Z Fold2差不多。而後置鏡頭方面，也將採用豎向排列方式，模組比例更加修長。

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在硬件性能上，三星Z Fold 3大概率將搭載高通驍龍888移動平台，搭配更大的內存組合，滿足旗艦用户的使用需求。此外，同樣有消息稱，三星下半年除發佈三星Galaxy Z Fold 3外，還將發佈全新的三星Galaxy Z Flip 3，喜歡摺疊屏的朋友可以期待一波。

04/ vivo X70系列

距離vivo X60系列發佈已經有半年時間了，按照vivo X系列一貫的更迭節奏來看，vivo X70系列也差不多要來了。在此之前，關於vivo X70系列的消息也時有曝光，甚至一度有背面照流出。

vivo X70系列背景照曝光圖（@stufflistings/Twitter圖片）

從曝光圖片來看，vivo X70系列的整個設計語言基本上還是延續了X60系列的風格，最大的不同還是在影像模組上，雙色雲階由「上下」改為「左右」，閃光燈模組移到了相機右側，相機數量仍舊是四顆，分別為主攝、超廣角、潛望長焦和人像鏡頭。

毫無疑問，vivo X70系列的賣點依然是相機。一直以為，vivo X系列都是主打影像拍攝，去年vivo X60系列上的蔡司鏡頭+微雲台的豪華配置令人印象深刻，今年的vivo X70系列又怎麼會甘於落後？

根據知名爆料達人@數碼閒聊站透露，vivo X70系列超大杯版本則採用超大矩陣鏡頭模組設計，鏡頭會呈現L形排列。同時，超大杯版本還將會搭載有伸縮鏡頭方案，其長焦表現將會非常值得期待。

其他方面，vivo X70系列將全部採用居中打孔屏，大杯和超大杯使用三星E4屏幕，還有立體聲雙揚，66W超級快充，電池容量為4500毫安。然後就是硬件參數，爆料信息顯示vivo X70或搭載獵户座2100處理器，vivo X70 Pro或搭載天璣1200處理器，vivo X70 Pro+或搭載驍龍888處理器。

總得來説，vivo X70系列產品力並不弱，尤其是拍照，或許還會有超越以往的表現。

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05/ 榮耀Magic 3

有關榮耀Magic 3將首發驍龍888 Pro（或命名為驍龍888 Plus）的消息已經不再是秘密了，對於手機市場而言，榮耀Magic 3也將成為下半年最值得關注的一款旗艦產品。

一直以來，Magic都是榮耀的高端旗艦代表，如今隨着新榮耀的獨立，榮耀Magic 3也將迎來自己的「首秀」，説白了這款產品一定程度上代表了當下榮耀在高端化道路上的極致，其產品力也會有一個大的提升，而首發驍龍888+，就已經讓我們看到了榮耀對於這款產品的決心。

不過，目前網上關於榮耀榮耀Magic 3的曝光信息並不多，乾貨也大都是圍繞這枚滿血核心上，其他方面的消息並不確切。總體來看，榮耀Magic 3大概率會採用三星定製的2K+級別120HZ高刷雙曲屏，擁有單電芯的100W快充，至於影像，榮耀50系列上的一億像素鏡頭或也會在Magic 3上得到延續。

雖然很多消息得不到證實，但可以肯定的是，榮耀Magic 3將是決定榮耀能否站穩頂級旗艦陣營的關鍵之作，鑑於這樣一種定位，榮耀Magic 3也勢必會有一些吸睛的地方。

06/ 小米MIX 4

上半年，小米發佈了號稱「安卓之光」的小米11 Ultra以及全新的摺疊屏旗艦小米MIX FOLD，不過對於米粉而言，小米最值得期待的還要屬MIX系列，小米MIX系列不僅搭載了大量「黑科技」功能，同時也承載着小米對未來的探索，而傳聞已久的小米MIX 4，就成了很多人的關注焦點。

據悉，小米MIX4將會採用屏下鏡頭屏幕。屏下鏡頭技術一直被視為全面屏手機發展的又一個新階段，不過目前只要中興推出了搭載屏下設想技術的產品，其他品牌一直沒有動靜。如今看來，小米屏下鏡頭應該已經進入了可量產階段，不過至於達到了什麼樣屏下顯示效果，還需要等到真正發佈後才能知曉。

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+ 3 + 3 + 3

除了屏幕外，有爆料稱小米MIX 4將會搭載120W有線快充和80W無線快充，這無疑可以稱之為當下最強的充電組合了。晶片則大概率會採用驍龍888 Pro處理器，此外還會預裝MIUI 13，當下MIUI 12及其後續升級版本MIUI 12.5的風評一般，相信米粉和大眾消費者也期待MIUI 13可以帶來了更好的使用體驗。

最後就是相機部分。據悉，小米MIX4的主攝為三星GN2，當然，也有可能會延用MIX FOLD的液態鏡頭，以確保其可以達到頂級旗艦的影像水準。

最後有話説：

以上就是在下半年即將與我們見面的幾款產品，總體來説，這些也算是2021下半年最受大家期待的新機了，目前關於iPhone新機的爆料最多也最可靠，其他產品爆料信息不是特別多，一些內容也僅能作為參考。不過，隨着7月份的到來，部分新機的曝光節奏也會馬上提上日程，該有的總會到來，大家等着便是。

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