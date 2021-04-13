撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-04-13 07:00

時間來到2021年，幾乎大多數手機廠商對於自家旗艦手機的設計，更加偏向了影像系統。號稱「影像旗艦」的機型扎堆發佈，除了白天場景的比拼，各大手機廠商開始在夜景以及超廣角成像方面不斷加碼，力爭打造全能影像旗艦。

今天，我們就挑選了市面上熱門的3款「次旗艦」，分別是OnePlus 9、小米11和iPhone 12，它們都擁有頂級的性能、行業領先的影像實力以及獨具特色的外觀設計。三者都定位第二旗艦，綜合實力卻不盡相同。接下來，我們着重從影像和遊戲方面橫向對比一下，看看什麼是「神仙打架」。

白天成像旗鼓相當 夜景成像顯現差距

首先，3款旗艦的後置影像系統參數各不相同。但主攝+超廣角的搭配卻讓三者有了共同點。其中，OnePlus 9後置搭載4800萬像素主攝+5000萬像素超廣角鏡頭+200萬像素黑白風格鏡頭；小米11後置搭載1億像素主攝+1300萬像素超廣角鏡頭+500萬像素長焦微距鏡頭；iPhone 12則為1200萬像素廣角鏡頭+1200萬像素超廣角鏡頭。我們聚焦主攝和超廣角，主要對比三者在夜景成像上的表現。

拍攝北京王府井的百貨大廈，時間在下午6點左右，從樣張表現看，三款旗艦的超廣角表現都比較出色。OnePlus 9色彩表現最佳，還原最為準確。小米11樣張表現與OnePlus 9相接近，而iPhone 12的智能HDR 3算法，讓畫面亮度變得更高，對比之下牆體偏色較嚴重。

三款手機主攝傳感器都是旗艦級別，綜合素質出色，配合各家的軟件系統優化，白天自然光線下，成像表現都比較穩，沒有拉開大的差距。接下來，我們看一下夜景表現。

首先來看主攝，上面這組樣張OnePlus 9 主攝成像的色彩表現最強，明暗對比很強烈，不同色塊區分明顯，壓制高光的同時暗部細節也沒有丟失；對比之下，小米11和iPhone 12這邊畫面亮度雖然也不錯，但色彩還原上要遜色幾分。

OnePlus 9 主攝採用索尼IMX689傳感器，其擁有1/1.43吋大底和4800 萬像素。新機使用哈蘇校準專業中畫幅相機的標準，實現了傳感器級別的色彩校準， 讓最終成像可以還原出更加真實自然的色彩。

我們從對比樣張中可以明顯察覺，OnePlus 9成像色彩的與眾不同。哈蘇自然色彩優化對色相、飽和度、亮度進行調優，使核心顏色無限接近哈蘇相機的色彩表現。

夜景成像，重在考驗手機的成像穩定性，面對不同場景，可以從容應對才是影像旗艦需要做到的。從樣張的局部細節看，OnePlus 9暗部細節保留豐富，iPhone 12表現次之，小米11在這個場景的表現明顯要弱於前兩者。

亮部不過曝，暗部有細節，這正是OnePlus 9主攝傳感器支持的雙原生ISO功能的作用。其搭配全像素全向對焦技術，可以拍攝出清晰純淨的夜景，即使是面對極端的暗光環境，成像依舊穩定。

分析完主攝，我們再來對比一下三者的超廣角鏡頭。

得益於自由曲面鏡頭的加持，OnePlus 9超廣角樣張的邊緣畸變控制最出色，小米表現次之，iPhone 12右側建築物畸變最為嚴重。

另外，在高光控制、動態水流的抓拍上，三者表現都為旗艦水準，但OnePlus 9對於水中倒影及石子等細節保留明顯更多。

第二組樣張中，OnePlus 9在保證主體物觀感的同時，前景的樹枝，遠景的建築，細節刻畫明顯更多；小米表現次之，但細節保留不足；iPhone 12整體畫面偏暗，超廣角夜景模式與主攝差距明顯。

不同於主攝，在超廣角夜景成像的環節，三者拉開了較大差距。這是因為OnePlus 9的超廣角配備了索尼IMX766傳感器，它的面積達到1/1.56吋，是目前智能手機超廣角中最大的傳感器之一。另外，配合5000萬高像素，這顆達到主攝級別的傳感器，夜景的噪點控制與細節保留自然更強。

通過對比來看，一加 | 哈蘇 手機影像系統的算法調教，讓OnePlus 9的色彩表現出眾，主攝和超廣角都為大底傳感器，硬件上也保證了複雜場景下的成片率。小米11和iPhone 12在不同場景下互有勝負，但成像需要挑場景，多場景拍攝的穩定性欠佳。

02 高刷新率屏幕帶來高幀遊戲體驗 機身發熱更不容忽視

遊戲性能方面，三款旗艦都搭載有行業頂級的處理器，實際的性能體驗方面是不用擔心的。但OnePlus 9和小米11還額外配備了120Hz高刷新率屏幕，因此可以獲得高幀率的遊戲體驗。話不多説，我們直接上遊戲。

實測號稱GPU殺手的《原神》，我們將遊戲圖像調至「高」，開啓60幀模式。通過性能狗監測，三款手機遊戲的幀率都能達到60幀左右，幀率表現也比較穩定，即便是角色技能釋放的重載場景，幀率也沒有出現大的波動。

除原神之外，筆者還實測了《QQ飛車》，幀率表現方面OnePlus 9和小米11都可以達到120幀左右，iPhone 12缺失高刷屏所以只能達到60幀體驗。不過，流暢性方面，三款旗艦的操控都比較跟手，幾乎沒有出現卡頓的情況。不得不説，蘋果A14和高通驍龍888作為行業頂級晶片，應對主流高畫質手遊都是綽綽有餘。

當然，高幀率只是遊戲體驗的一環，要保證處理器性能釋放的穩定，機身散熱就必須要給力。三款手機中，唯獨iPhone 12沒有搭載液冷散熱，我們來看實際的散熱表現。

實測20分鐘《原神》後，OnePlus 9機身背部最高温度37.5℃，小米11最高温度45.2℃，iPhone 12最高温度則為44.9℃，温度最高的區域都集中在處理器位置。三者平均温度温度都沒有超過40℃，維持在一個相對理想的温度區間，但同樣是搭載VC液冷散熱，OnePlus 9的温控表現卻要好於小米11。

沉浸式的遊戲體驗不僅需要處理器、屏幕、散熱等硬件的支撐，系統功能上的細節優化同樣重要。OnePlus 9搭載的ColorOS 11 for OnePlus系統，增添了許多便捷功能。進入遊戲後，左側呼出「遊戲空間」，遊戲彈幕、遊戲掛機、小窗模式、4D震感等功能都很全面。

小米11搭載的MIUI12系統，系統功能的豐富性也是眾人皆知，進入遊戲後同樣可以呼出遊戲助手，小窗模式、性能模式、網絡優化等功能也很全面。

至於iPhone 12搭載的iOS14系統，則沒有類似的貼心功能，三款旗艦的系統優化都是業界有名的，但針對遊戲場景的特殊優化，國產手機顯然做的更到位。

綜合處理器性能、高幀遊戲體驗、機身散熱和系統功能優化等多個維度，OnePlus 9在遊戲沉浸感體驗上是三者中表現最為全面均衡的。

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03 設計各有亮點 辨識度較高

手機設計方面，三款旗艦各具特色，辨識度比較高。首先，筆者手上這台OnePlus 9是黑曜配色，其背部採用亮面玻璃+漫反射紋理膜片，亮面玻璃在不同場景下可以映射出周圍景物。

值得一提的是，新加入的漫反射AG膜片還解決了亮面玻璃沾指紋的問題。同時，OnePlus 9厚度為8.1mm，重183g，配合背部3D弧面設計，握持手感出色。

小米11背部為AG磨砂玻璃材質，質感比較細膩， 配合曲面玻璃設計，手感同樣舒服。另外，8.06mm的機身厚度控制不錯，但玻璃材質版本的小米11重196g，是三款手機中最重的。

iPhone 12系列背部採用亮面玻璃，但由於iPhone回歸直邊框設計，背部沒有弧面設計，手掌貼合上要弱於OnePlus 9和小米11。當然，iPhone 12最大的優勢在於其重量，僅162g的重量是三者中最輕的。

手機正面設計，OnePlus 9和小米11都採用左上角單攝挖孔屏，不同的是OnePlus 9採用了一塊 6.55吋120Hz柔性直屏、FHD+分辨率，通過HDR10+認證和SGS屏幕護眼認證等；小米11則是搭載了四曲面微弧屏，支持2K+120Hz刷新率，屏幕素質同樣出色；至於iPhone 12則採用超視網膜XDR 顯示屏，支持HDR顯示。

三款旗艦的屏幕都採用了三星定製化方案，綜合素質保持了行業裏的高水準。總之，設計方面三者各具特色，iPhone 12擁有出色的重量控制，小米11擁有2K+120Hz高素質微曲屏，而OnePlus 9在平衡重量的同時，兼顧了握持手感。

其他像續航方面，OnePlus 9電池容量為4500mAh，小米11電池容量為4600mAh，iPhone 12僅搭載2775mAh電池。限於時間關係，我們只實測1小時《原神》的耗電量，開啓最高畫質，OnePlus 9耗電23%，小米11耗電26%，iPhone 12則耗電32%。

雖然小米11電池最大，但2K+120Hz高刷屏的耗電的確更高，iPhone 12電池容量雖不夠3000mAh，但iOS14系統功耗控制比較出色，對比之下，OnePlus 9功耗表現更為均衡。從日常體驗來看，排除重度遊戲使用，OnePlus 9和小米11中度使用一天一充是沒有問題的，而iPhone 12或需要一天兩充。

另外，需要指出的是，為推行環保政策，iPhone 12和小米11取消了隨機附贈的充電器。OnePlus 9則標配65W充電頭，29分鐘可完全充滿。為解決續航問題，大電池+快充組合依舊是目前最佳的方案，至於取消充電器的問題，廠商或許應該聽取更多用户的建議。

寫在最後

通過對比，我們可以看出三款旗艦在影像系統、遊戲性能和外觀設計等方面的實力。影像方面，依託於一加 | 哈蘇 手機影像系統的算法調教，以及主攝級的超廣角，OnePlus 9在應對全場景拍照時的表現是最穩定的。小米11和iPhone 12成像保持了旗艦水準，個別場景下表現不足。

遊戲性能方面，三款旗艦都可以暢玩主流高畫質手遊，但是小米11受限於發熱，iPhone 12則缺失高幀，多多少少會讓遊戲發燒友感到顧慮。綜合處理器性能、高幀遊戲、機身散熱和系統優化等多個維度，OnePlus 9在打造遊戲沉浸感體驗上考慮的更為全面。

不得不説，三款旗艦都是手機圈中的佼佼者，各方面配置均衡，日常使用挑不出大毛病。但對於拍照和遊戲有更高要求的用户，OnePlus 9顯然是一個不錯的選擇。特別是最為重要的價格環節，OnePlus 9的起售價，對比小米11和iPhone 12，優勢更足。

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