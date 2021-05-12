撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-05-12 09:00

你喜歡打手遊嗎？你的手機在你玩遊戲的時候夠順暢嗎？現在許多玩家越來越傾向使用「電競手機」來玩遊戲，畫面、聲光、體驗等可能都會有更好的表現，因此深深吸引許多「重度玩家」。

電競手機和一般手機的差別在於，電競手機的硬體規格更著重在遊戲的表現上，例如螢幕幀數、CPU處理器的速度、RAM記憶體的多寡、散熱能力，當然更不用說電池容量以及續航力了，快充、功能也是許多玩家重視的重點，此外，有些電競手機可能還有專屬配件呢！有些大廠的旗艦機雖然也有類似功能，但還是有別於品牌特別推出的電競手機。

你知道討論度最高的電競手機是什麼嗎？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KYEPO大數據關鍵引擎》來調查最熱門的電競手機，現在就和我們一起來看看會有哪些品牌及款式吧！

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月01日至2021年03月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『電競遊戲手機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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