撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

毫無疑問，史提夫喬布斯是一個消費電子歷史上青史留名的人物。他知名度最高的作品就是眾人皆知的iPhone系列了。他有多成功？即使繼續帶領蘋果叱吒商場，現任蘋果CEO蒂姆庫克仍然會時不時被人們批判一番，吐槽他「不如」喬布斯的地方。

但即使是最偉大的人，偶爾也會犯錯。喬布斯曾多次提到3.5吋才是手機屏幕的黃金尺寸，放到如今這個言論顯然不符合市場規律。不僅是「3.5吋」，連不超過6吋的手機都幾乎消失。

雖然蘋果還在堅持做小屏手機，iPhone 13 mini已箭在弦上，iPhone SE第三代也傳聞四起。但如果你想在更遠的未來還能用上5點幾吋的新手機，千萬別抱什麼期望。小屏手機的生命已經走向了盡頭，究其原因，無非以下三點。

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未來屬於大屏

雖然近兩年傳統形態手機的尺寸極限有所降低，超過7吋的產品已經消失殆盡，但手機追求大屏的趨勢並沒有改變，只不是過換了個形態，在新的摺疊屏分類中繼續發揚罷了。只要大部分人還能在展開摺疊屏手機後感受到大屏衝擊帶來的快感，小屏手機就沒有翻身之日。現在僅有的疑問就是，小屏手機還能堅持多久？

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