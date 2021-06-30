撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-06-30 14:13

去年8月在小米10的發佈會舉辦前，中國擁有百萬粉絲的影音網紅「beautiful科技」提前洩露了「小米10至尊紀念版」開箱影片，由於他們的「小米10至尊紀念版」是從小米官方拿來的，雙方有簽下NDA保密協議，因此據傳面臨100萬美元的違約賠償。

而經過將近一年的時間，「beautiful科技」似乎已經與小米達成和解。賠償金雖然沒有100萬美元那麼多，但也要賠償100萬元人民幣。

上週，Beautiful科技負責人谷旭陽發表了公開道歉信表示「因2020年8月11日本人將小米10至尊紀念版開箱影片提前發出，造成在Internet上造成了廣泛傳播的後果，給小米公司帶來了十分惡劣的影響，嚴重違反了我與小米公司簽訂的保密協議，特此道歉。」

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去年事發之後，Beautiful科技負責人谷旭陽的母親跳出來把責任攬下來表示，她和她兒子共用一台電腦，是她不小心將影片發到了關注科技領域的QQ群裡。

「（影片）是我不小心發出去的，我不懂，我看到我兒子電腦上這個東西，我不知道他要發哪裡的，我就發在那個群裡去了，是我不小心發的。」當時，記者問及100萬美元的違約款是否屬實時，她稱，「因為我確實不知道這個問題的嚴重性，不知道我兒子跟小米公司簽了保密協議，現在我兒子跟我講了，我正在積極地讓他們刪掉。」

當時因為事情鬧的很大，而流出去的影音又被很多網站轉傳，因此他們拼命去要求刪除。

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現在在谷旭陽的道歉信寫道，「該案經由中國國際經濟貿易仲裁委仲裁，認定我的行為已違反保密協議，並造成嚴重後果，應對小米公司進行合理的賠償。我認可該仲裁結果，並願意承當相應責任。」還向小米公司、雷軍以及小米使用者表示歉意。

而從公開的中國國際經濟貿易仲裁委裁決書顯示，Beautiful科技負責人谷旭陽未遵守與小米簽訂的保密協議，洩露小米10至尊紀念版的相關信息。自行錄製小米10至尊紀念版開箱影片，且未採取任何保密措施，致使該影片在網路上流傳。其行為嚴重違反了雙方保密協議約定，打亂了小米新品宣發節奏，造成不可挽回的損失。

該案最終裁決被申請人(Beautiful科技負責人谷旭陽)應向小米支付違約金人民幣100萬元。並於裁決生效後7日內向申請人公開道歉，道歉內容及方式由雙方協商確定。此外，本案被申請人選定的仲裁員赴北京開庭產生的實際費用3830元人民幣，以及仲裁費用95360元人民幣全部由被申請人承擔。

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雖然每年在小米、蘋果的新機發表前，總是有許多爆料的內容滿天飛，不過畢竟Beautiful科技的東西是從小米官方拿到的，雙方還簽了保密協議，就有了法律的約束力，這就必須要謹慎。而在和解的時候，雙方考量當然會包括洩密的內容、洩密的影響範圍等等進行協商，而百萬網紅的影響力果然不小，連賠償也要破百萬。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】