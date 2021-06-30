撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-30 19:10

都市人手機不離手，去旅行、行山、做運動、任何時候都要帶著手機，手機殼當然也成為焦點。近年斜孭掛繩手機殼大熱，不少明星KOL都入手一個，最出名的手機殼品牌除了有Casetify外，其實還有不少好用牌子，價格商議，性價比高。如果你想緊貼潮流入手一個，就看下面介紹12款人氣手機殼品牌！

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同場加映：12款iPhone12手機殼Drop Test YouTuber實機測驗 原廠殼有驚喜?

Drop Test 從來都是用戶最愛看的手機測試之一，知名 YouTuber「EverythingApplePro E A P」再次進行 Drop Test，今次要試的就是 iPhone 12／12 Pro 的手機殼保護性，包括 Apple 原廠和第三方的手機殼。為了令測試結果更有參考價值，更用上 12 部 iPhone 12 實機，記者一邊看一邊為「EverythingApplePro E A P」捏一把冷汗。

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同場加映：超準心理測驗｜4款手機殼顏色測真命天子類型 選黑色鍾情書呆子

【心理測驗】好多人的另一半都不是自己心目中的理想型，然而是這一位走到最後的人。日本網站aikatu所出的心理測驗相當準確，從哪種手機殼顏色就可以測出大家的真命天子！「他」有哪些魅力令災妳不經意地愛上呢？

【問題】妳會想買哪一色系的手機保護套呢？ 【A】簡單的黑白灰色 【B】金屬材質：金色、銀色 【C】紅色、紫色 【D】藍色、綠色

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