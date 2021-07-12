撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-07-12 16:54

如果以八達通領取消費券，不妨考慮將實體八達通卡轉移或者加入八達通至電子錢包Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay，藉此使用消費券就可以獲得高達$100八達通增值額的迎新優惠！

【iPhone 及 Apple Watch】

不少蘋果迷都有使用電子錢包Apple Pay的習慣，原來只要在iPhone或Apple Watch加入八達通，亦或將實體八達通卡轉移入去，並且使用消費券就可以分別賺取$50及$100增值額！

【八達通加入／轉移到iPhone、Apple Watch消費券優惠】（《香港01》美術部製圖）

然而推廣期設有時限，而且名額有限，建議大家還是快點登記吧！今次八達通領取方法步驟多多，完成第一步之後，都依然要填寫登記表格！

【八達通加入／轉移到iPhone、Apple Watch消費券優惠】（《香港01》美術部製圖）

如果想知道在iPhone或Apple Watch加入八達通及轉移實體八達通卡教學、詳細的領取方法步驟及注意事項，就可以點圖放大啦！

👇👇（iPhone 及 Apple Watch）領取方法+轉移及加入八達通教學+注意事項【點圖放大】👇👇

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【Huawei Pay】

華為手機同樣可以用銀聯信用卡、現金、自動增值服務（AAVS），或通過在八達通銀包内設置的「轉數快」，從銀行帳戶轉帳為Huawei Pay八達通增值，實用性高。不過今次獎賞有不少注意事項，例如註冊地的要求，值得大家留意。

👇👇（Huawei Pay）獎賞額++加入八達通教學+注意事項【點圖放大】👇👇

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【Samsung Pay】

Samsung Pay加入Smart Octopus作出任何一單交通或零售消費，都可以獲得$80八達通增值額作迎新優惠！

👇👇（Samsung Pay）獎賞額+領取方法+注意事項【點圖放大】👇👇

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政府最新公布消費券除了可用於日常實體商店的消費外，亦可以用於乘坐交通工具。另外近日各大網購平台都爭相做優惠，吸引消費者使用消費券消費。但消費券並非使用於所有網上購物平台，要留意非本地的網購平台並不適用使用電子消費券。

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現在仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來13間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

👇👇13間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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