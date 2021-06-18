撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-18 18:31

市民等候多時，政府終於公布5000元消費券登記手續及發放安排詳情，市民最快可於7月4日早上6時起在網上登記。消費券可用於實體商戶、大型超市、街市檔販甚至交通工具，範圍相當廣泛，至於網上商店則只限於本地網店，例如HKTV Mall、KLook等，香港以外的網店則不合資格使用。

政府公布消費券派發詳情，市民由7月4日早上6時起至８月14日期間登記，越早登記越快有錢攞。大家最快可於8月1日取得第一期消費券。

財政司司長陳茂波今日（18日）公布5000元電子消費券計畫詳情，市民最快可於7月4日開始登記。（資料圖片 / 李澤彤攝）

是次派發消費券共有4間電子支付平台參與，包括AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go以及八達通，派發方式及期數各有不同。AlipayHK、Wechat Pay HK、Tap&Go將會分兩期派發，八達通將會分3期派發，最長可以使用7個月。

👇👇👇👇【$5000電子消費券登記/派發詳情】👇👇👇👇

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政府最新公布消費券除了可用於日常實體商店的消費外，亦可以用於乘坐交通工具。另外近日各大網購平台都爭相做優惠，吸引消費者使用消費券消費。但消費券並非使用於所有網上購物平台，要留意非本地的網購平台並不適用使用電子消費券。

👇👇👇👇睇清本港網購平台適用電子消費券（6.18最後更新 如有其他平台歡迎提供）👇👇👇👇

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同場加映：$5000消費券｜13間電器商支援付款平台一覽 八達通竟不是間間得

現在仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來13間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

👇👇13間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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瀏覽全文：$5000消費券｜13間電器商支援付款平台一覽 八達通竟不是間間得

同場加映：$5000消費券｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信支付 電子支付開戶教學

當大家心大心細未知選用哪個營運商之際，記者就整合每間平台之開戶教學及優惠合集，方便大家選擇。沒想到支付寶、微信支付原來都推出早鳥優惠，額外送贈現金電子禮券，率先搶客！

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另外，八達通早前都計畫讓用戶提升儲值額，由上限1000元提升至3000元，增加八達通消費的選擇！

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