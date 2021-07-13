近日連登手機台用戶討論Apple AirPods Pro的降噪功能每下愈況，開關NC基本上沒有分別，每次軟件升級後都變得更差、愈改愈廢！不少用家都想換機買Sony新作 WF-1000XM4真無線藍牙耳機，以下再推介Bose、1More等。《香港01》科技玩物記者實際用過，隔音、降噪效果均出色的5款耳機。



連登手機台有網民開po插AirPods Pro是「垃圾」

（連登手機台截圖）

AirPods Pro降噪變弱．連登網民5個睇法（點圖放大）👇👇

網民表示當初AirPods Pro推出時在store試過，有如在太空的無人之境，非常寧靜。但軟件升級後降噪性能就不斷變差。有連登網民分享了兩三個方法解決，但認同的網民不多：



（連登手機台截圖）

5款藍牙耳機降噪更出色 連登仔想換 Sony WF-1000XM4

不少用家都想換Sony 2021年最新作品，WF-1000XM4，惟新機太搶手炒至$2900（尤其黑色）未有貨。此機改用IEM入耳式設計，機型貼耳空隙少，又使用新設計耳膠，外來雜聲根本走不進耳仔。Sony亦開發了新一代藍牙耳機核心晶片，加快了降噪處理的能性，ANC功能是記者現時試過最好的一款。

連登仔想換 Sony WF-1000XM4

記者有齊以下介紹之5款藍牙耳機，全部有做實測非吹水文。

5款好用ANC降噪真無線藍牙耳機（點圖放大）👇👇

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部份ANC耳機另有詳細試玩開箱文，以下是文章連結

同場睇：清潔AirPodsPro：無助降噪有利衛生（點圖放大）👇👇

apple store的天才建議用家清潔耳機黑色網面上的塵埃污穢，有助改善NC效果，這理論雖然被網民反駁，但耳機定時清潔可防止耳道發炎，不妨多做，可看看以下教學。

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同場睇：AirPods Pro出雜音？蘋果免費換！👇👇

如果你隻AirPods Pro保養未過期，其實又真是可以去apple傾傾，看看能否換機並改變NC變弱的情況，以下是換機教學：

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原文連結：AirPods Pro出雜音？蘋果免費換！教你網上預約Apple Store登記換

同場加映：消委會33款真無線藍牙耳機評測報告👇👇

藍牙又唔一定要用ANC降噪，再睇香港消費者委員會最新33款全無線藍牙無線耳機評分！

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第1至15位款式，請點擊看全文：消委會33款全無線耳機評測AirPodsPro/Bose/Sony哪款性價比高？

同場睇：Sony WF-1000XM4 旺角街頭實試（點圖放大）👇👇

索尼降噪WF-1000XM4有「環境聲音控制」功能，可以手動調節收聽多少街外環境聲，亦有「說話至聊天」這貼心功能，感應到你開口講話就會暫停隔音以便對話，以下是記者早前在旺角做的街頭測試報告：

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全文：Sony WF-1000XM4 旺角評測藍牙降噪耳機 街頭測試隔音/接收/通話