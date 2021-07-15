掛頸風扇出事｜不能長時間使用？內地男童吹到面癱 附5個安全貼士

掛頸風扇出事｜天氣酷熱，在街上行不消10分鐘，就已經全身出汗。因此，不難在街上看到行人手上拿著「芭蕉扇」，以及近年大熱的掛頸風扇。雖然掛頸風扇很方便，可以隨時有風吹住身體，更不能拿在手上，不過原來長時間使用會有危險？



【夏天神器－掛頸風扇】

內地傳媒報導，南寧一名7歲男童，為了對抗炎熱，不論出街還是在家中，也會一直戴著掛頸風扇，長期享受涼風。

【用掛頸風扇致面癱】

但在6月的一個中午，7歲男童配戴住掛頸風扇睡覺，沒想到一醒來就面癱。其家長帶他去針灸治療，持續就醫約半個月才醫好。但為什麼長用掛頸風扇會導致面癱呢？醫生有以下解釋：

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資料來源：sohu

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本港天氣持續酷熱，市區高見攝氏35度，上水更直逼37度！市區「熱焫焫」，最好便是留在室內地方乘涼降暑，不過單靠一部冷氣機未必足夠，可能要加上風扇雙管齊下，才會感到乾爽涼快！Muji及消費會就教路風扇如何配合冷氣才能更涼。

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酷熱天氣持續，日日都要開冷氣，電費一定飆升。近年變頻式冷氣機成熱門家電，聲稱比普通定頻冷氣機能節省約4成電，慳電又慳錢，另不少人趨之若鶩。《香港01》科技玩物記者請來香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，拆解定頻和變頻的分別。原來變頻省電，但卻有容易壞的缺點？

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