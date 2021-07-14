大電量手機｜OnePlus 早前被揭發將部份 Apps 的表現設限以提升手機的續航表現，消息在網上引起熱烈討論，有外媒網站就趁機會進行調查，看看手機用戶對於手機效能與電力續航表現之間的取捨，結果發現人們似乎對電力表現更為看重。

《香港01》科技玩物記者就從市場上揀選了 10 部保證「長氣」的智能手機供大家參考。



入門／中階處理器都夠用？四成用戶認為續航力比效能重要

OnePlus 方面被揭發降 Apps 效能以後，在回應傳媒時指出目前市場上的處理器對於絕大部份應用場景都「效能過剩」（Overkill），為免殺雞用牛刀以及降低手機的耗電、減少熱量產生，OnePlus 內部會經過多番測試再決定 Apps 的最佳表現水平，再將其需要的處理器資源分配。

縱然 OnePlus 以「最佳化」原因開脫，但 OnePlus 手機系列還是被跑分軟件 GeekBench 以作弊為由踢出支援明單之列（圖 OnePlus）

OnePlus 方面的理由是否合理尚未能輕易定輪，但一般用家其實亦已注意到這一點 － 現今的智能手機即使只有「入門級」的處理器，打出打入、WhatsApp 等溝通功能完全無虞之外，要運行一些輕量的遊戲亦沒有任何問題；但如果手機無電，用家就被迫「與世隔絕」，的確令人頭痛。

外國網站 Android Police 在 OnePlus 降頻事件發生後就在網上發起投票，詢問用戶會否願意為手機續航力犧牲手機效能表現；結果在近 3000 個投票的用戶之中，多達 1000 人、近 40％ 人士表示續航力越高越好，反而效能則可以放在較次地位。

長氣先決！10 部大電量手機推介

縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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