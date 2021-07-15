$5000現金券必買小米13件手機、家電產品！8月派發$5000現金券，對於「米粉」（小米fans）或想購買高性價比手機、家電等電子產品的準買家，相信正在考慮利用現金券購買小米產品吧。今次記者就盤點13件近期推出，CP值、性價比非常高的電子產品，由手機、智能穿戴裝置至家電都有。



小米一向主打高性價比、高CP的電子產品，而且由手機、智能手帶、家電至不小家庭小產品都有得賣，種類繁多。不過亦因為太多選擇，想揀最新款、合心水的小米產品絕不容易。因此今次記者就盤點多達13件，值得大家利用$5000消費券購買的最新、最抵用的電子產品，由手機至家電都有。

一圖看清網店及實體店，可以收取哪一種消費券電子支付方式。（小米）

最近推出的小米Mi 11i，是記者最推薦入手、高CP值的手機之一。（蔡浩騰 攝）

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同場加映：小米外，另外記者就從市場上揀選了 10 部保證「長氣」的智能手機供大家參考。



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