Apple Back to School 2021 香港區的優惠終於推出，主要優惠和美國 BTS 一樣，在 Apple 教育商店買精選型號的 Mac 和 iPad，即免費送一隻 AirPods，更可以加錢升級 AirPods 2 或 AirPods Pro。以下將整合 Apple Back to School 2021 產品優惠，以及比較每款價格折扣。



【Back To School 優惠】（香港01美術製圖）

以教育優惠購買精選型號的Mac﹑iPad，即送一隻AirPods，或可加$300升級AirPods 2，或可加$700升級AirPods Pro。

在學生中比較熱門的 Macbook Air 和 iPad Air 同是精選型號，性價比較高的 Macbook Air 和 iPad Air，都非常適合作為大專﹑大學生涯的「最佳拍檔」。同時，在教育商店購買 Mac 或 iPad 後，更可用 8 折購買 AppleCare+，為 Apple 產品加多一重保障。

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資料來源：Apple

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$5000消費券大家登記了沒？最快8月有錢收，不少果迷都已經磨拳刷掌，打算入手Apple不同新產品。今次記者就盤點最近值得大家利用電子消費券購買的Apple產品，除了iPhone或Mac機外，還有不少實用又抵買的產品。另外，記者亦都為大家找來，多個網店Apple產品優惠。

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同場加映：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測



＄5,000 電子消費券相信很多人都已經完成登記，等 8 月 1 日在電子錢包收錢，無論用八達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 登記都好，已想好要用 ＄5,000 買什麼了嗎？如果打算入手平板電腦的話，以下內容就適合大家參考。美國消委會在市埸上找來 40 款平板電腦進行評測，包括效能﹑螢幕﹑使用方便程度等，評選出2021年最佳的平板電腦。

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