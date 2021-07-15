Joy-Con飄移Switch新機升級沒改善　永久解決辦法只需「一張紙」

Switch Joy-Con 飄移一招解決｜任天堂 Nintendo 旗下遊戲機 Switch 推出數年，雖然廣受機迷歡迎，但其專用手掣 Joy-Con 的方向控制桿飄移問題也久未得到解決。不過最近在網上就有人上載新方法，指出只需要簡單的一張紙，就可以從此解決 Switch Joy-Con 的飄移問題！？



Switch Joy-Con 控制器飄移極速診斷

Switch 遊戲角色自動行走？飄移問題已經找上你（圖 Nintendo）

Joy-Con 的飄移問題，長久以來在於玩家群中都是討論話題之一，絕大部份的 Switch 玩家都曾經歷過，如果想知道自己的 Switch Joy-Con 控制器是否有同樣的問題，其實有簡單測試可用👇👇👇

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Joy-Con 飄移問題終極解決方案－只需要一張「紙」？

對於 Joy-Con 飄移，玩家一直以來都有不同的應對方法，除了拆解維修，更多是以清潔手段將可能潛藏在手掣之內的灰塵，但這些方法最終都未能夠根治飄移問題，過一陣子又故態復萌，就連任天堂官方都只表達「知悉情況」，但未能提供解決方法。

採用 OLED 的新版本 Switch 將在 10 月上市，不過在屏幕升級的同時，Joy-Con 的設計沒有改變，意味著飄移問題將繼續存留。（圖 Nintendo）

任天堂對於 Joy-Con 飄移問題的應對，一直以來就只有「回廠維修」一個答案，但最近網上就有高人發表了一個意想不到的方法，只消幾個步驟即可以讓 Joy-Con 回復正常，而他的工具居然是…一張紙片👇👇👇

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Joy-Con 飄移修復兩大其他方法

如果按照以上步驟，Joy-Con 的飄移情況應已得到解決，但如果情況仍然持續，亦可以試試舊有的兩個方法：其一，是透過 Switch 本身系統的校正設定，只能在「症狀」較輕微的 Joy-Con 上使用👇👇👇

其二，則是利用帶有不帶電屬性且快乾的「Contact 水」、亦即「精密電子清潔劑」為 Joy-Con 進行噴射除垢👇👇👇

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