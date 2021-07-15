帶著藍牙耳機跑步竟然會招來殺身之禍？台灣苗栗市一名健身教練日前冒雨跑步，突然被雷劈中，倒地昏迷，送院後搶救不治。被雷劈中的水泥地幾乎全被炸裂，雙耳發黑，情況恐怖。當地警方調查後發現，懷疑與男子帶藍牙耳機跑步引來閃電有關。



日前台灣男子帶著耳機沿著河堤跑步時，不幸被雷打中，送院時還一度有生命跡象，可惜最後返魂乏術。從現場可見該男子留下一隻慢跑鞋，但卻被炸到開花，水泥地亦炸到碎裂，足以見得雷電之威力。

雷劈至地上石屎地全碎裂，威力強大。（網上圖片）

據目擊者表示，當日聽到很大的雷聲後，便發現死者倒臥在地，其衣服破爛，雙耳部位發黑、腹部瘀青、右小腿脛骨出現圓形出口的傷口，情況異常恐怖。在死者的隨身包中除了發現手機和藍牙耳機空殼外，在現場亦尋獲一隻單邊無線耳機，懷疑死者是邊跑步邊帶著藍牙耳機。

👇👇點圖放大看，事主被雷劈經過👇👇

當地警方調查雖然未能證實是藍牙耳機釀的禍，但判斷因為當時正下雨打雷，加上死者全身濕透暴露在空曠地方，引來閃電擊中藍牙耳機。苗栗醫院副院長蔡昌宏指，閃電擊傷是高能量、低時間的機轉，被擊中的傷口會有電流入口和出口。閃電的電流和溫度極高，一旦擊中有機會會導致癲癇、喪失記憶、心律不整、甚至死亡。

本港亦曾發生過多宗被雷擊中奪命的意外，若遇上雨天及雷暴，除了要盡快離開地勢高或空曠地方外，亦要將身上金屬物品卸除及遠離電子設備。👇👇台灣苗栗縣消防局副局長匡夢麟提醒市民6招防雷方法。👇👇

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不少人都習慣將手機放到褲袋，萬萬想不到竟然暗藏危機！根據印度網站madhyamam報道，31 歲男事主工作期間，褲袋的POCO C3 手機突然爆炸起火，男事主即時脫下褲子，可惜褲袋的駕駛執照及金錢一同被燒掉，就連右邊大腿都被嚴重燒傷，需要即時入院。沒想到出事的手機竟然是小米 POCO C3型號 ！

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

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大家習慣將手機放在哪個位置充電呢？不過近日，內地福建廈門發生一宗充電器爆炸意外，事主陳先生將手機置於床頭充電，沒料到半夜時分充電器突然爆炸！充電器的碎片更加打入陳先生右眼，傷勢十分嚴重需當場入院！

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