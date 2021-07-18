$5000消費券快將到手，應該有不少人想用來補貼買 iPhone，先前分享過用消費券買 iPhone 攻略，用那一個電子支付平台會有更高回贈。今次將分享各間電器店，iPhone 12 的價格比較，其中有兩間 iPhone 12 全系列的價格比 Apple Store 便宜。



【Apple Store官方價格】

iPhone 12價格：iPhone 12 mini $5,999﹑iPhone 12 $6,799﹑iPhone 12 Pro $8,499﹑iPhone 12 Pro Max $9,399

以下將分享豐澤﹑友和﹑蘇寧等，大型電器店買 iPhone 12的價格，想用盡消費券記得再參考電子支付平台的回贈優惠。

👇👇7間電器店iPhone價格比較👇👇

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👇👇Apple Store／iPhone經銷商支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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👇👇消費券哪個平台買 iPhone 最高回贈？按圖放大睇👇👇

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同場加映：消費券登記申請｜iPad／iMac 12件值得入手蘋果產品 附網店優惠



$5000消費券大家登記了沒？最快8月有錢收，不少果迷都已經磨拳刷掌，打算入手Apple不同新產品。今次記者就盤點最近值得大家利用電子消費券購買的Apple產品，除了iPhone或Mac機外，還有不少實用又抵買的產品。另外，記者亦都為大家找來，多個網店Apple產品優惠。

👇👇盤點值得用5000蚊消費券購買的12款Apple產品👇👇

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同場加映：同場加映：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測



＄5,000 電子消費券相信很多人都已經完成登記，等 8 月 1 日在電子錢包收錢，無論用八達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 登記都好，已想好要用 ＄5,000 買什麼了嗎？如果打算入手平板電腦的話，以下內容就適合大家參考。美國消委會在市埸上找來 40 款平板電腦進行評測，包括效能﹑螢幕﹑使用方便程度等，評選出2021年最佳的平板電腦。

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