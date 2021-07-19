大家有沒有試過在 WhatsApp﹑Facebook Messenger﹑Telegram 中收到奇怪的信息內容，或一些不知名的連結。每隔一段時間，就會爆出一波的網絡釣魚騙案問題，很多用戶都對這些連結沒太大警覺性，不只是個人資料，甚至連 WhatsApp 帳戶都會因此被盜取。但在眾多的通訊軟件中，原來 WhatsApp 是最高風險和發生最多釣魚騙案的 App？



（香港01美術製圖）

根據 statista 網站的研究，2020年全球使用通訊軟件的人數多達27億人，並預計2023年將增長至31億人，幾乎佔世界人口的40％。知名防毒軟件卡巴斯基，其 Android 版安全軟件中加入新功能，可保護用戶防止他們透過通訊軟件的短訊，打開惡意連結誤中釣魚騙案。

卡巴斯基的數據中發現， 2020 年12 月至 2021 年 5 月短短半年間，已經記錄了91,242次惡意連結的點擊，即每日平均有 480 宗網絡釣魚騙案發生。卡巴斯基的數據中反映，記錄到惡意鏈結數量最多的是WhatsApp，佔89.6%，約81,752宗。

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資料來源：Kaspersky

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