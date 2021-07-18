雨季必學日本警視廳認證、電視台實測一招即令手機變終極防水！近年不少手機都加入防水效能，但仍有不少手機因入水而出事。最近日本電視節目，就根據日本警視廳推薦的方法，利用簡單家中小物，超低成本就可以為手機增加「終極防水」效能，測試過十分有效，人人都可以簡單使用。



早前日本晨間電視節目「めざまし8」就測試了坊間流傳，而日本警視廳亦都推薦的方式，為手機添加「終極防水」效能，即使在大雨季節、出海釣魚或游水，都可以為手機作多一重保護。而這方法亦十分簡單，幾乎任何家庭都有的廚房小物，便可以簡單幾步為手機作「終極防水」。究竟如何製作？效果如何？下圖文詳盡解說！

早年日本警視廳推薦利用家中小物，便可以為手機添加防水效能，而且十分有效。（網上截圖）

👇👇即睇電視節目實測如何為手機添加防水效能！👇👇

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同場加映：台灣苗栗市一名健身教練日前冒雨跑步，突然被雷劈中，倒地昏迷，送院後搶救不治。被雷劈中的水泥地幾乎全被炸裂，雙耳發黑，情況恐怖。當地警方調查後發現，懷疑與男子帶藍牙耳機跑步引來閃電有關。

👇👇點圖放大看，事主被雷劈經過👇👇

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同場加映：雖然掛頸風扇很方便，可以隨時有風吹住身體，更不能拿在手上，不過原來長時間使用會有危險？



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