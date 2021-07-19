SoSIM新對手？3HK「古惑仔」卡$60有80GB　有一個缺點輸平價年卡

SoSIM 平價新對手｜政府的電話 SIM 卡實名制新法例在 9 月就正式生效，為了趕上「尾班車」，不同電訊商在近來都將舊卡減價，或是趁勢推出新卡。而一向頗受歡迎的 3HK 國際萬能卡，最近又有新成員加入，而且其抵玩程度更比 3HK 上年度推出的 SoSIM 有過之而無不及！？



3HK 雙月卡＄60 玩 80GB？「古惑仔」SIM 5 大賣點

百佳 X 3HK 推出的無約儲值卡 SoSIM 推出近大半年，雖然不少無約SIM／月卡／年卡都減價應市，但 SoSIM 的性價比實在太高，其「神枱」級別地位仍然未受動搖，但同樣採用 3HK 網絡的「國際萬能卡」系列的新出品 － 「古惑仔」SIM，卻有能力挑戰。

「古惑仔」國際萬能卡用的是黃黑色包裝，非常醒目（蔡浩騰 攝）

「古惑仔」SIM 之所以有此獨特的花名，全因它加入了「古惑仔時段」的玩法，其實亦即 SoSIM 的「歡樂通宵」時段優惠，但留意 SoSIM 這個原先作為開卡獎賞的優惠，已在較早前的新版本中刪除，改為要另外付費的增值服務。

「歡樂通宵」時段優惠在新版本 SoSIM 當中已被刪走，成為需要另外付費的增值服務（蔡浩騰 攝）

除了加入了 SoSIM 沒有的優惠，在價錢、服務上「古惑仔」SIM 都有一定的吸引之處，👇👇👇按圖放大看「古惑仔」國際萬能卡 5 大賣點詳細👇👇👇

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「古惑仔」SIM 一缺點輸給 5 張減價年卡？

國際萬能卡與許多儲值卡一樣，雖然支援儲值繼續延長使用時間，但往往儲值的費用都會比重新買一張新卡昂貴，例如「古惑仔」的每月儲值額就達＄100，是購買一張新卡的 2 倍價值。

過往不少用戶在使用期屆滿之後都會選擇另買一張新卡代替，但就如上文提及，SIM 卡實名制將會在 9 月 1 日正式殺到，在此後於香港發售的 SIM 卡都必須要在來年的 3 月 1 日前完成實名登記才可以繼續使用－換言之，現在購買的「古惑仔」SIM 之 2 個月使用期屆滿後，用戶要不就進行儲值以求延長不作實名的使用期，要不就要買新卡作實名登記使用。

LuckySIM 旗下的年半、2年卡，正好用盡實名制前的時間優勢，價錢更相當實惠（蔡浩騰 攝）

雖然實名制是勢在必行，但在現階段購入更長使用年期的年卡，可以拖到 2023 年的 2 月 23 日後才作登記，彈性更大；而值得留意的是，自從政府公布 SIM 卡實名制以來，經銷商們為趕上尾班車，亦將這些年卡大幅度降價，講抵玩程度不比「古惑仔」SIM 來得低。

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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