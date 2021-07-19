外國統計網站Sensor Tower綜合Google Play及Apple Store的手遊數據，公布了2021年6月份全球手遊最高營收的TOP 10！6月份新上架的RPC手遊《二之國：交錯世界》，由韓國工作室「Netmarble」開發的，憑吉卜力風格的畫面、久石讓的音樂好快，好快就登上全球營收前十名的手機遊戲，過億吸金速度更加打破《原神》和《Pokemon GO》的紀錄！
【第10名】《原神》
App Store榜：No.4
Google Play榜：十甲不入
雖然《原神》在上幾個月的課金榜都有良好成績，不過今次就下跌到得第10名！難道是人氣減退了？
【第9名】《Pokémon GO》
App Store榜：十甲不入
Google Play榜：No.6
其實《Pokémon GO》營運5 年，人氣一直高企，每年收益都持續增長，累積收入更加突破 50 億美元！
👇👇綜合Google Play、App Store 排名，2021年6月份全球手遊課金Top 10【點圖放大】👇👇
+17
同場加映：《二之國》手遊上架10日賺1億美元 遊戲商3招吸金 玩家：課之國
【二之國 交錯世界／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS】近期最爆的手遊繼《賽馬娘》之後就是《二之國 交錯世界》了，由韓國Netmarble工作室取得授權開發的開放世界式手機MMO遊戲。外國調查機構Sensor Tower最近發表了報告，指《二之國 交錯世界》是最快達成1億美金營收的手遊，打破了《原神》和《Pokemon GO》的紀錄。
按圖放大：《二之國 交錯世界》10日吸金1億美元招數👇
+9
想知更多？即睇全文：《二之國》手遊上架10日賺1億美元 遊戲商3招吸金 玩家：課之國
同場加映：消費券登記申請｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信 開戶教學+優惠合集
👇（八達通）電子支付開戶教學+優惠懶人包👇
想知更多八達通其他優惠？即睇全文：消費券登記申請｜八達通/支付寶/Tap&Go/微信 開戶教學+優惠合集
淘寶網購¥259電競椅 拆開驚見地獄級材料 連登仔：我仲坐咗成年洗衣機壞機門原來有條繩救命 滲水／死機等5大問題 專家教解決消費券用八達通兼到這銀行開戶 或賺$5000 8大虛擬銀行優惠一覽疫苗大抽獎｜Tesla電動車／iPhone 12 科技獎品一覽｜附登記連結洗衣機劇震移位 與兩個洗衣壞習慣有關 專家教簡單技巧防震