外國統計網站Sensor Tower綜合Google Play及Apple Store的手遊數據，公布了2021年6月份全球手遊最高營收的TOP 10！6月份新上架的RPC手遊《二之國：交錯世界》，由韓國工作室「Netmarble」開發的，憑吉卜力風格的畫面、久石讓的音樂好快，好快就登上全球營收前十名的手機遊戲，過億吸金速度更加打破《原神》和《Pokemon GO》的紀錄！



2021年6月份全球手遊課金排行榜，《原神》排第10名！中國遊戲開發商米哈遊旗下手遊《原神》，當時推出半年就總共賺逾77億港元，吸金力！（《原神》圖片）

【第10名】《原神》

App Store榜：No.4

Google Play榜：十甲不入

雖然《原神》在上幾個月的課金榜都有良好成績，不過今次就下跌到得第10名！難道是人氣減退了？

2021年6月份全球手遊課金排行榜中，《Pokémon GO》登上第９名！疫情下，《Pokémon GO》不斷調整玩法並推出新活動，吸引玩家忍不住手課金支持，終於 2021上半年收益達6.42 億美元（約49億港元），締造佳績！(《Pokémon GO》圖片)

【第9名】《Pokémon GO》

App Store榜：十甲不入

Google Play榜：No.6



其實《Pokémon GO》營運5 年，人氣一直高企，每年收益都持續增長，累積收入更加突破 50 億美元！

👇👇綜合Google Play、App Store 排名，2021年6月份全球手遊課金Top 10【點圖放大】👇👇

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同場加映：《二之國》手遊上架10日賺1億美元 遊戲商3招吸金 玩家：課之國



【二之國 交錯世界／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS】近期最爆的手遊繼《賽馬娘》之後就是《二之國 交錯世界》了，由韓國Netmarble工作室取得授權開發的開放世界式手機MMO遊戲。外國調查機構Sensor Tower最近發表了報告，指《二之國 交錯世界》是最快達成1億美金營收的手遊，打破了《原神》和《Pokemon GO》的紀錄。

按圖放大：《二之國 交錯世界》10日吸金1億美元招數👇

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