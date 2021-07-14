淘寶網購¥259電競椅　拆開驚見地獄級材料　連登仔：我仲坐咗成年

淘寶網購質量參次，一不小心隨時中伏。日前，連登討論區有網民分享，拆開由淘寶網購的電競椅後，發現內芯竟然由不明奇怪填充物造成，簡直就是地獄級材料！網民不禁崩潰抱怨：「我仲坐咗成年」，隨即引起更多網民紛紛熱議！



👇👇淘寶電競椅又中伏！地獄級材料？【點圖放大】👇👇

網民早於一年前於淘寶網店舖「卡勒維旗艦店」，原價$259人民幣，之後減價到$209人民幣購入這張黑紅色電競椅。由於坐墊開始爛，所以網民拆開坐墊，卻發現當中的填充物竟然不只夾雜了海綿、乳膠碎片以及一些不明七彩繽紛的物料，十分恐怖。大批網民望見拆開電競椅的坐墊的照片，都留言：「兩舊水你仲想點」、「入面果啲咩嚟」、「睇落似海綿加廢紙」、「兩舊水可以支持環保可以坐」。

其實過去都發生過不少淘寶家電中伏事件，之前Facebook群組「淘寶開心share」上，就有港媽就分享近日入手的平價烚奶樽機，原本使用情況良好，不過電器突然爆炸擦出火花，爆炸更導致全屋停電，嚇得事主小朋友大哭。

👇👇淘寶烚奶樽機突爆炸，電器熏黑插座燒溶👇👇

+ 3

同場加映：電競椅選購7大貼士 外觀非重點 首選要安全 8張二千價位推介



電競椅的選擇變得五花八門，由幾百元到幾千元的貨色都有，究竟要如何選購自己的心水靚椅？以下就為大家提供 7 個有用貼士！

👇👇👇按圖即睇電競椅選購 7 大竅門詳細內容👇👇👇

+ 4

想知編輯推介 8 張＄2000 價位特色電競椅？即睇全文：電競椅選購7大貼士 外觀非重點 首選要安全 8張二千價位推介

同場加映：拖板原來不能插滿？淘寶家電用轉插易起火 專家解構5大安全迷思



日日都用拖板的你，又知道一個拖板可以插多少件電器嗎？原來拖板沒壞可以用10年？用兩腳轉三腳轉接器，比自行改裝兩腳插頭更危險？《香港01》科技玩物記者訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，解構究竟拖板迷思！

👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

+ 9

瀏覽全文：拖板原來不能插滿？淘寶家電用轉插易起火 專家解構5大安全迷思

同場加映：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯



理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

+ 9

瀏覽全文：4日兩宗家電鋰電池起火 專家解構4情況易短路 0%先充電原來做錯