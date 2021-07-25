細尺寸手機｜目前主流的智能手機屏幕尺寸都超過 6 吋，在提升視覺享受的同時，手機卻變得難以把持，用戶操作手感有妥協之餘，更間接提升了手機摔落重傷的機會；是以「小屏幕手機」仍然為不少人追求。有外國網站就精選了目前市場上得見的 8 部細尺寸手機，看又是否合各位的心意？



外媒精選 8 部細尺寸手機、不只入門作品

在智能手機發展的上一個 10 年，細機身、細屏幕似乎也代表著定位入門、價錢較低，然而在近兩年時間，廠商們似乎開始察覺到市場仍然有細尺寸手機的需要，陸續推出具有更佳性能的較小屏幕手機，除了人所共知的 iPhone 12 mini 之外，ASUS 在月前推出的旗艦之作 ZenFone 8 更可謂當中的表表者。

ASUS ZenFone 8 既有 Qualcomm S888 的旗艦處理規格，又有著不足 6” 的小屏幕，單手可以簡單握持，是目前市場上少有的頂級規格細尺寸手機（蔡浩騰 攝）

外國網站 PhoneArena 日前就為細機愛好者推介了 8 部細尺寸智能手機，其中除了上述的 ZenFone 8 之外，亦有 Apple iPhone 12 mini 等，如果預算有限的話，當中還不乏中階之作以及推出有點時日的舊代旗艦，值得參考一下。

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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譚仔三哥 Ian＠MIRROR 廣告經典手機｜譚仔三哥米線日前推出新廣告，其中男、女主角分別由 MIRROR 的 Ian 陳卓賢以及小薯茄的阿冰出演，有眼尖網民就在廣告片中找到舊年代的經典手機身影，經《香港01》科技玩物記者仔細研究，發現當中至少有著 5 部經典手機，不知各位又可以認到幾多？

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