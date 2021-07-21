iPhone SE 3｜最平5G機配TouchID登場　分析師爆推出日等6大詳情

撰文：林勇
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iPhone SE 3來年推出！最近Apple專門分析師郭文錤於DigiTimes報導指iPhone SE 3更多規格上的改變，而且更大爆新手機不會在本年推出，最快亦都要2022年上半年才推出。究竟今次郭文錤又透露了幾多iPhone SE 3的詳情呢？

iPhone SE第一代於2016年推出，當時只是一台以iPhone 5S外型的加強版本，以入門價位的細屏手機作定位。後來去年初推出iPhone SE 2，就改以iPhone 8的外型，換上更強的處理器，仍然是平價高效能為賣點，CP值超高！而郭文錤指今次iPhone SE 3不會在2021年內推出，最快都要2022年上半年才會面世，究竟新手機還有什麼新重點值得果迷們注目？

郭文錤指全面屏iPhone SE是在Apple的計劃之中，不過似乎還要一點時間才會揭曉。（圖片來源：apple_lab＠twitter）

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同場加映：早前iOS 14.7正式推出，今次不單加入一些實用新功能外，還修正了不少之前出現的bugs、問題或漏洞。究竟今次iOS 14.7有什麼更新重點？

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