$5000 消費券第一輪派錢，將在 8 月 1 日送到市民登記的 4 個電子支付平台上。各間電器商也陸續推出消費券優惠，如友和﹑ElecBoy 8 月 1 日都同時推出數碼產品折扣，Dyson﹑iPhone 12 Pro Max﹑TCL Soundbar 每日瀲減限量搶。



友和由 8 月 1 日至 18 日，將在網店推出限量優惠，TCL 2.1 Soundbar 低至 $88 即可入手，每日都有不同產品搶購，包括 iPhone 12 Pro Max﹑Switch﹑MSI Optix RGB螢幕等，想知每日限量激減產品，即點下圖放大睇：

👇👇友和消費券優惠 1/8~18/8每日限量搶購👇👇

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👇👇電器幫 ElecBoy 消費券優惠（1/8~31/8）👇👇

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👇👇消費券哪個平台買 iPhone 最高回贈？按圖放大睇👇👇

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同場加映：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測



＄5,000 電子消費券相信很多人都已經完成登記，等 8 月 1 日在電子錢包收錢，無論用八達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 登記都好，已想好要用 ＄5,000 買什麼了嗎？如果打算入手平板電腦的話，以下內容就適合大家參考。美國消委會在市埸上找來 40 款平板電腦進行評測，包括效能﹑螢幕﹑使用方便程度等，評選出2021年最佳的平板電腦。

👇👇外媒評測 31 款 9 吋以上 2021 最佳平板電腦（按排名倒序排列）👇👇

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想睇埋外媒評測 9 款 8 吋以下 2021 最佳平板電腦？即睇：消費券申請｜iPad／Galaxy Tab必買 美消委會40款平板電腦評測

同場加映：$5000消費券｜18間電器商支援付款平台 八達通非間間得｜7月更新



$5000電子消費券／電子消費券｜$5000電子消費券計劃由支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付 WeChat Pay HK，4間電子支付營運商協助推出，以及已在2021年7月初接受登記。



仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來18間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

👇👇18間電器店支援的消費券電子支付方法一覽👇👇

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想睇埋餘下 8 間電器店支援的消費券電子支付方法？即睇：$5000消費券｜18間電器商支援付款平台 八達通非間間得｜7月更新