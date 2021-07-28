Android都有MagSafe！realme Flash新旗艦配磁力無線充電MagDart

撰文：Mobile Magazine
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iPhone 12 系列其中一個賣點，就是加入了採用磁力無線充電設計的 MagSafe 技術。現在 Android 平台亦將有手機加入此一功點，其來自 realme 未發佈旗艦手機 Flash。這款採用 Snapdragon 888 的高端機走，將對應全新 MagDart 磁力無線充電配件。

據外媒 GSM Arena 獨家報導，realme Flash 將為首款配備磁力無線充電技術 Android 裝置。資料顯示其採用的 MagDart 技術，使用方式跟蘋果 MagSafe 充電器類似，不過前者就採用了體積更大的充電配件，相片中可看到其擁有散熱排、甚至有機會內置散熱扇；報導指 MagDart 充電輸出功率將高於 15W，很有機會在發佈後成為該類別充電技術效率領先之作。

其他機身規格方面，從流出疑似 realme Flash 可看到，手機將採用左上方開孔雙曲面螢幕，系統採用高通 Snapdragon 888 5G SoC 同時，又提供 12GB RAM 跟 256GB 儲存，預載 Android 11 作業系統及自家 realme UI 2.0 介面。至於機背配備的大眼三攝像模組，從圖中可看到其似乎印上 Matrix AI Camera 字樣，不過詳細規格資訊就有待進一步更新。

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